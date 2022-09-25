Россиянам со сбережениями в долларах дали совет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам со сбережениями в долларах дали совет

Россиянам со сбережениями в долларах дали советЭкономист Беляев посоветовал россиянам не спешить распоряжаться сбережениями в долларахСюжетКурс доллара:

Самое главное, о чем нужно помнить россиянам, которые имеют сбережения в долларах, — не стоит принимать никаких поспешных решений, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим советом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если особенно не прижимает ситуация, не ставит в безвыходное положение, пусть они (доллары — прим. «Ленты.ру») лежат — время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет», — высказался он.

Надеяться на то, что курс доллара по отношению к рублю в ближайшее время возрастет, по его словам, точно не стоит. На фоне объявления в России частичной мобилизации он может немножко подняться, но потом вновь вернется на позиции 59-60 рублей за доллар, убежден экономист.

«Пока стоит держать их у себя в надежде на то, что когда-то состоятся какие-то поездки. В любой стране, куда вы выезжаете, доллары востребованы, потому что, во-первых, они не попали под санкции, а во-вторых, эти страны имеют достаточно развитые отношения с Соединенными Штатами, и там все равно доллар остается долларом», — поделился Беляев.

Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил, что холдинг может отказаться от торговли долларом, когда у российской экономики исчезнет потребность в конверсии доллар-рубль. Экономист Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру» счел такой сценарий невероятным.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сербия не признает результаты референдумов на территории Украины
Сербия не признает результаты референдумов на территории Украины
Объявлена дата выхода Episode Two: REFUGE — второго сюжетного DLC для Citizen Sleeper
Объявлена дата выхода Episode Two: REFUGE — второго сюжетного DLC для
Еще два депутата Госдумы готовы отправиться в зону проведения СВО
Еще два депутата Госдумы готовы отправиться в зону проведения СВО
Как провести роковое новолуние 26 сентября 2022 года: что обязательно нужно сделать, запреты на этот день
Как провести роковое новолуние 26 сентября 2022 года: что обязательно
Турция сообщила о размещении Грецией бронетехники в демилитаризованной зоне
Турция сообщила о размещении Грецией бронетехники в
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 23.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 23.09.2022
Сообщение о выдаче военным ржавого оружия для боев оказалось недостоверным
Сообщение о выдаче военным ржавого оружия для боев оказалось
Россиянам со сбережениями в долларах дали совет
Россиянам со сбережениями в долларах дали совет
Михаил Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа
Михаил Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа
Памятник на могиле Шатунова: фото
Памятник на могиле Шатунова: фото
Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого и Николаева
Пугачева в лосинах и длинной рубашке повеселилась в компании Крутого
Астропрогноз для всех знаков зодиака на 26 сентября 2022 года
Астропрогноз для всех знаков зодиака на 26 сентября 2022 года

Топ на сегодня

Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах
Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к участникам боевых действий
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022

Еще по теме

Влияние ускоренной девалютизации на курс рубля оценили
Курс доллара поднялся выше 56 рублей
Аналитик спрогнозировал рост доллара
Экономист: отклонения курса валют не стоит считать тенденцией