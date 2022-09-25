Сербия не признает результаты референдумов на территории Украины
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Сербия не признает результаты референдумов на территории Украины

Сербия не признает результаты референдумов на территории УкраиныМИД Сербии заявил, что страна не признает результаты референдумов на территории Украины

Сербия не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях исходя из международного права, заявил глава МИД страны Никола Селакович. Его слова приводит Tanjug.

По словам Селаковича, в соответствии с Уставом ООН и «общепринятыми принципами и нормами» международного права республика не может принять результаты голосования на украинских территориях.

«С одной стороны, мы принципиально привержены принципами и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике», — подчеркнул он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии, обвинив страны НАТО в двойных стандартах. Он напомнил, что суверенитет страны был подорван без согласия ООН напавшими на государство странами-членами Североатлантического альянса в 1999 году.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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