Сербия не признает результаты референдумов на территории Украины

Вадим Карасев

МИД Сербии заявил, что страна не признает результаты референдумов на территории Украины

Сербия не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях исходя из международного права, заявил глава МИД страны Никола Селакович. Его слова приводит Tanjug.

По словам Селаковича, в соответствии с Уставом ООН и «общепринятыми принципами и нормами» международного права республика не может принять результаты голосования на украинских территориях.

«С одной стороны, мы принципиально привержены принципами и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике», — подчеркнул он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии, обвинив страны НАТО в двойных стандартах. Он напомнил, что суверенитет страны был подорван без согласия ООН напавшими на государство странами-членами Североатлантического альянса в 1999 году.