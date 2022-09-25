Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)
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Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)

Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилосьВ США ученики средней школы Северного Фармингтона оказались в центре внимания СМИ. Дело в том, что руководство учебного заведения позволила учащимся креативно фотографироваться на школьные пропуски. Для ребят это стало настоящим подарком и забавным состязанием. Поэтому каждый год они придумают себе новые образы для школьного пропуска и выглядит это очень забавно.


Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось
# Главные новости
По материалам: триникси

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