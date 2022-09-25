Сябитова: «Я стала фанаткой Верещагина. Нравятся интриги, многоходовочки, не люблю простоту»

Знаменитая сваха основательно подготовилась к участию в экстремальном телепроекте. Особенно хорошо ей удалось разобраться в характере и тактике победителя прошлого сезона Олега Верещагина. Личность комика настолько сильно произвела на телеведущую яркое впечатление, что она записалась в его поклонницы.

В прошлом году Сябитова практически сразу оказалась в числе аутсайдеров. Она ушла, уступив в состязаниях Стасу Ярушину. Сейчас знаменитая сваха борется за победу в шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». 60-летняя телеведущая основательно подготовилась к участию приключенческом проекте, она просмотрела все серии, изучила героев, в особенности резидента Comedy club.

«Перед этой поездкой я просмотрела весь второй сезон, и, как говорят бухгалтеры, его скрыжила. Составила психологические портреты всех участников, стала фанаткой Олега Верещагина, о чем ему говорила и продолжаю говорить. Мне нравилось все, что он делал, как балансировал на грани — это было экстремально. Я люблю интриги, многоходовочки, не люблю простоту. Поэтому, когда снова приехала в Африку, у меня было ощущение, что я весь второй сезон пробыла с его участниками, они все для меня были понятны. В этот раз моя стратегия была диаметрально противоположной. Я использовала метод шоковой терапии: развернулась на 180 градусов, чем удивила не только свою команду, но и соперников», — поделилась теледива.

На шоу Сябитовой приходится несладко. В предыдущем выпуске она попала в номинацию. А это значит, что за ее уход проголосовало большинство участников. Однако ведущая программы «Давай поженимся» уверяет, что не ищет легких путей.

«Я благодарна за то, что у меня снова появилась возможность посмотреть Африку. Мы со Светкой Пермяковой приехали раньше остальных участников, и у нас было свободных два дня. В первый раз Африка один в один напомнила мне степи Казахстана, который я очень люблю. Во второй раз мне уже удалось посмотреть животных, природу, людей и их быт. Африка мне очень понравилась. Я снимала много ландшафтного дизайна, чтобы использовать это в дальнейшем: у меня в самом разгаре стройка загородного дома, и мне очень понравилось, как строят африканцы. В целом, я получала огромное удовольствие от того, что видела и чувствовала. Поэтому на шоу я пришла уже будучи напитанной Африкой», — рассказала Роза Раифовна.