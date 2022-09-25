Сообщение о перечне ВУС для мобилизации оказалось недостоверным
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Сообщение о перечне ВУС для мобилизации оказалось недостоверным

Сообщение о перечне ВУС для мобилизации оказалось недостовернымИнформация о списке ВУС для мобилизации в первую очередь оказалась недостовернойСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Сообщение о существовании перечня военно-учетных специальностей (ВУС), представителей которых мобилизуют в первую очередь, оказалось недостоверным.

25 сентября в сети появился так называемый перечень военно-учетных специальностей (ВУС) для отбора граждан на мобилизационные сборы. Однако многие Telegram-каналы стали писать, что в списке указаны ВУС, которые мобилизуют в первую очередь.

Плановые мобилизационные сборы должны были начаться в России в сентябре, однако их отменили после объявления частичной мобилизации. Об этом в интервью RT заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Мы должны были провести мобилизационные сборы. (…) Но это [плановые сборы] совпали с объявлением частичной мобилизации, поэтому мы плановые сборы отменяем и будем заниматься уже частичной мобилизацией», — сказал он.

Министерство обороны России не публиковало список ВУС, представители которых мобилизуют в первую очередь.

Перечень ВУС для мобилизации в первую очередь не публиковался в СМИ, однако активно распространяется в социальных сетях. Например, во «ВКонтакте» его опубликовали сообщества «Это Ростов», «Местоположение ДПС по КЧР» и «Подслушано | Родники».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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