Сообщение о выдаче военным ржавого оружия для боев оказалось недостоверным

Вадим Карасев

Информация о выдаче российским военным ржавого оружия для боев не подтвердиласьСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Сообщение о том, что российским военным начали выдавать ржавое оружие для участия в боях на Украине, оказалось недостоверным.

В конце сентября в Telegram-каналах и СМИ начали распространяться публикации, в которых сообщалось, что призванным в рамках частичной мобилизации в России начали выдавать ржавое оружие. Пост сопровождался видео, на которых военнослужащие демонстрировали выданные им автоматы Калашникова (АК) с заметными следами ржавчины. По словам запечатленных на кадрах военных, подобное оружие получили мобилизованные танкисты. Один из первых постов появился в Telegram-канале «Мобильный репортер» 24 сентября.

Затем похожие сообщения, сопровождающиеся теми же видео, начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах и СМИ. При этом в публикациях утверждалось, что подобное ржавое оружие выдается мобилизованным для участия в спецоперации на Украине.

Позже вице-спикер Мосгордумы и журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram-канале заявил, что инцидент с выдачей ржавого оружия произошел в Приморском крае. При этом, по его словам, после того как видео распространились в соцсетях, автоматы были заменены на новые.

Источник на месте также подтвердил, что оружие было заменено на новое. По его словам, изначально мобилизованным вручили АК из одного ящика, в котором автоматы хранились с явными нарушениями — в него попала вода. При этом оружие из других ящиков не пострадало.

Кроме того, в действительности запечатленные на видео автоматы выдавались военнослужащим не для участия в боевых действиях, а для тренировки. Об этом заявлял в том числе и автор одного из роликов: по его словам, оружие выдали не для дальнейшего использования в бою, а чтобы «руки вспомнили».

Публикация не получила широкого распространения в СМИ, однако активно тиражировалась в соцсетях и Telegram-каналах. В частности, подобные сообщения появлялись в пабликах (здесь и здесь) и на личных страницах пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также на YouTube (здесь и здесь).