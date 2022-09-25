Сообщение о задержании в метро бежавшего от повестки оказалось недостоверным
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Сообщение о задержании в метро бежавшего от повестки оказалось недостоверным

Сообщение о задержании в метро бежавшего от повестки оказалось недостовернымИнформация о задержании в метро бежавшего от повестки мужчины не подтвердиласьСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Сообщение о том, что в московском метро задержали пытавшегося сбежать от вручения повестки мужчину, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в Telegram-каналах в конце сентября на фоне объявления в России частичной мобилизации. Один из первых постов появился в Telegram-канале «Повестки Москва» 22 сентября.

В публикации сообщалось, что в Москве на станции метро «Мякинино» полицейские выборочно останавливали мужчин и вручали им повестки в рамках частичной мобилизации. Отмечалось, что один мужчина пытался убежать, не желая получать повестку. В результате правоохранители якобы задержали его и скрутили.

Пост сопровождался кадром, на котором были запечатлены лежащий на полу мужчина и двое удерживающих его полицейских. При этом информации о том, когда именно произошел данный инцидент, не приводилось. Также в публикации не указывались какие-либо источники, способные подтвердить, что запечатленный на фото мужчина действительно был задержан при попытке избежать получения повестки.

В действительности кадр, на котором якобы запечатлено задержание на станции «Мякинино», является скриншотом видео с задержанием неадекватного мужчины в аэропорту Симферополя. Ролик был снят в октябре 2021 года.

Кроме того, ранее информация о том, что в метро и на улицах Москвы раздают повестки, была неоднократно опровергнута, передавал телеканал «360». Как заявляли в Минобороны, повестки в рамках мобилизации будут направлены только 300 тысячам человек, которые соответствуют определенным критериям и обладают необходимым опытом и навыками.

Публикация не получила практически никакого распространения в СМИ и соцсетях. При этом некоторые пользователи соцсетей размещали на своих страницах сообщения, опровергающие данную информацию.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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