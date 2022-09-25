США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы

Вадим Карасев

США объявят о новых санкциях против России в ответ на референдумы на территории Украины

Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новых антироссийских санкциях в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон отказывается признавать результаты референдумов, считая их фиктивными. Штаты продолжат поддерживать Киев в стремлении вернуть данные территории в состав Украины.

Также в интервью Салливан отметил, что в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования ядерного оружия.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси увидел в развитии отношений с Россией и Китаем шанс нейтрализовать санкции США. Также он заявил о готовности Тегерана продлевать соглашения и контракты с Москвой в разных сферах. Действующие соглашения касаются областей обороны, экономики, космонавтики и технологий, уточнил Раиси.