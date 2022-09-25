США пригрозили «решительным ответом» на возможный ядерный удар России
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США пригрозили «решительным ответом» на возможный ядерный удар России

США пригрозили «решительным ответом» на возможный ядерный удар России

Вашингтон «напрямую в частном порядке« предупредил Москву о „катастрофических“ для нее последствиях, если она применит ядерное оружие в конфликте на Украине, и пообещал дать ответ на такой шаг. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В телеобращении к россиянам 21 сентября Президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто ведут ядерный шантаж против России, должны учитывать, что «роза ветров» может развернуться в их сторону. В этом же обращении глава государства объявил о проведении частичной мобилизации.

«Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами», — приводит РИА «Новости» слова Салливана.

По его словам, Вашингтон воспринимает ядерную риторику Москвы всерьез, однако это не остановит оказание военной помощи Киеву.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что РФ никому не угрожает использованием ядерного оружия. По его словам, критерии применения ядерного оружия описаны в военной доктрине и конкретизированы в Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания от 2 июня 2020 года.

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По материалам: pnp.ru

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