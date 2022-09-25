Тайны новолуния 26 сентября 2022 года: гадания, обряды и запреты

Первое новолуние осени ожидается в ночь на 26 сентября 2022 года. Это время, подталкивающее людей к позитивным изменениям в своей жизни, к гармонизации своего эмоционального состояния. Время, когда любые позитивные начинания, обряды, заговоры, направленные на созидание, имеют особую силу.

Что следует ожидать от новолуния 26 сентября





Пик новолуния придется на 00 часов 54 минуты по московскому времени. В этот момент лунный диск полностью исчезнет с небосклона и начнется процесс рождения новой Луны, который будет проходить в зодиакальном созвездии Весов.

Весы являются воздушным знаком стремящимся уравновесить все земные процессы, найти баланс между противоположностями, обрести гармонию во всех начинаниях. К этой гармонии они будут подталкивать людей, которые в чем-то сомневаются, помогут избежать ошибок, оградить от неверных шагов.

В период осеннего новолуния в Весах люди будут готовы к позитивным начинаниям и смогут реализовать свои самые заветные мечты. Влияние Луны обеспечит всех сильным притоком энергии.

Но не следует забывать, что в это новолуние большое влияние сохраняется со стороны ретроградного Меркурия, который находится в последнем ретроградном цикле этого года. Это означает, что несмотря на мощные импульсы созидания и движения вперед, люди все еще сохраняют связь с прошлым. Их мысли часто возвращаются к прошедшим событиям, к анализу прошлых ошибок, они много времени уделяют размышлениям. Главное в этом состоянии — сохранить позитивный настрой.

Какие запреты существуют в новолуние 26 сентября





Чтобы гармонизировать свое состояние в период новолуния и быть в гармонии с процессами, происходящими в это время во Вселенной, важно строго придерживаться существующих для этого периода запретов.

Прежде всего, в период новолуния, пока растущий месяц не покажется на ночном небе, не следует менять свой образ жизни, внешность, сложившиеся привычки, отправляться в дальнюю поездку или менять место жительства. Нежелательно в эти дни посещать салоны красоты, делать стрижку, менять прическу и обновлять свой имидж. Все это может привести к непредсказуемым последствиям, которые сложно будет гармонизировать.

Постарайтесь в этот период отказаться от решения каких-то важных задач и сложной работы, отнимающей много сил и энергии.

В новолуние следует избегать споров, выяснения отношений, нельзя поддаваться провокациям, которые могут привести к конфликтам и разрыву. Нельзя обижать людей и желать им зла — все это может негативно отразиться на вашей жизни.

Как лучше провести новолуние 26 сентября





Оптимальный вариант — провести это время в уединении, в спокойных размышлениях о тайнах мироздания, о событиях, происходящих на земле, о своей роли в этих процессах. В этот период могут прийти неожиданные позитивные мысли. Они подтолкнут вас к событиям, которые благоприятно повлияют на дальнейшую жизнь.

В новолуние нужно контролировать каждый свой шаг и поступок, никакие действия не должны быть спонтанными.

Можно посвятить это время себе: отдохнуть, почитать, посмотреть позитивный фильм, отправиться на прогулку в осенний парк. Можно посвятить его творчеству или любимому хобби. В новолуние рождаются самые талантливые произведения у художников, поэтов, писателей.

Какие гадания и обряды можно совершать в новолуние 26 сентября





В период новолуния любые ритуалы обладают мощной силой, поэтому можно гадать, загадывать желания, проводить обряды, делать заговоры. Главное, чтобы они имели позитивное начало и никому не могли причинить зло.

Очень популярны в новолуние заговоры на благополучие и богатство. Наиболее распространенный и действенный обряд на «выращивание» денег проводят в первые часы новолуния. Для этого на подоконнике раскладываются купюры таким образом, чтобы на них попадал лунный свет рождающейся Луны. Произносится заговор:

«Будьте и растите, цветите и размножайтесь. Да будет так».

Деньги можно оставить на подоконнике на несколько дней до тех пор, пока на ночном небе не покажется растущая Луна. После этого их следует потратить на нужды семьи.

В новолуние можно делать заговоры на здоровье, любовь, удачу, профессиональные успехи. Для этого просто нужно выйти на улицу в то время, когда на ночном небе покажется молодой растущий месяц и, глядя на него, трижды произнести заветные слова. Важно, чтобы это происходило в уединении, когда вокруг нет посторонних глаз.