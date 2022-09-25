Турция сообщила о размещении Грецией бронетехники в демилитаризованной зоне
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Турция сообщила о размещении Грецией бронетехники в демилитаризованной зоне

Турция сообщила о размещении Грецией бронетехники в демилитаризованной зонеТурция зафиксировала размещение Грецией бронетехники на демилитаризованных островах

Турецкая армия зафиксировала размещение Греций бронетехники на островах Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос), которые имеют статус демилитаризованных, сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что беспилотники турецких Военно-воздушных сил зафиксировали доставку 31 единицы военной техники, которая была передана Греции Соединенными Штатами в качестве военной помощи.

В Минобороны Турции пояснили, что размещение военной техники Грецией происходит в нарушение Лозаннского и Парижского договоров, а также идет вразрез с партнерством двух стран в НАТО.

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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