В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
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В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина

В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов ПутинаDaily Mail: после слов Путина о ядерном оружии нужно завершить конфликт на Украине

Британия не должна разжигать конфликт на Украине, а, напротив, пытаться достичь мира. Об этом пишет обозреватель Питер Хитченс для издания Daily Mail.

В своей статье автор недоумевает, почему у Великобритании на Украине такие интересы,и почему она отправляет туда оружие, несмотря на серьезные проблемы с бюджетом и собственными вооруженными силами.

Кроме того, Хитченс отмечает, что конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне.

«Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень старая и спорная», — пишет автор.

Журналист считает, что было бы крайне глупо относиться к словам президента России Путина про применение ядерного оружия как к блефу.

«Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — резюмируется в материале.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Подобные высказывания он назвал неуместными. По мнению телеведущего, такие призывы также говорят о невменяемости их автора.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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