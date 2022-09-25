В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме

Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики вскрыло агентурную сеть службы внешней разведки (СВР) Украины, сотрудники которой планировали совершить теракты во время проведения референдума по вопросу вхождения в состав России. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

По информации штаба, в апреле 2022 года был задержан житель Володарского Валерий Овсянников 1955 года рождения, ранее работавший в Службе безопасности Украины. Он также оказался внештатным агентом украинской службы внешней разведки и, дав признательные показания, указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе.

По месту, указанному Овсянниковым, был проведен обыск. Выяснилось, что это место используется для прикрытия организацией «Диалог». Также сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) обыскали жилье агента, где обнаружили секретные документы. В итоге анализ документов и показаний Овсянникова позволил выявить агентурную сеть СВР на территории республики, отметили в штабе.

С 23 по 27 сентября включительно в Донецкой, Луганской народных республиках и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проводится референдум по вопросу вхождения в состав России. Власти этих регионов объявили о его проведении после поступления к ним соответствующих просьб от общественников и жителей.