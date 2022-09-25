В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока-2»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока-2»

В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока-2»

В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока-2»В ФРГ три тысячи человек провели митинг в поддержку запуска «Северного потока-2»Сюжет«Северный поток-2»:

На севере Германии около трех тысяч человек провели митинг в поддержку ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, демонстрация в коммуне Лубмин прошла мирно, без нарушений закона и происшествий. При этом организаторы планировали собрать около пяти тысяч демонстрантов, но в митинге приняли участие около трех тысяч человек.

Уточняется, что Лубмине находятся точки выхода на берег двух газопроводов: «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль заявил, что боевые действия России на Украине подорвали доверие между Берлином и Москвой, поэтому ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» исключен.

«Северный поток-2» проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ в феврале 2022 года остановили процесс сертификации трубопровода.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Виктория Боня ненавидит свою мачеху
Виктория Боня ненавидит свою мачеху
Елена Валюшкина очищается перед свадебным торжеством
Елена Валюшкина очищается перед свадебным торжеством
Катя Лель была в ужасе от работы с Максом Фадеевым
Катя Лель была в ужасе от работы с Максом Фадеевым
Виктория Боня едва не погибла под лавиной
Виктория Боня едва не погибла под лавиной
Екатерина Климова собирается судиться с Игорем Петренко из-за долга по алиментам
Екатерина Климова собирается судиться с Игорем Петренко из-за долга
Сообщение о задержании в метро бежавшего от повестки оказалось недостоверным
Сообщение о задержании в метро бежавшего от повестки оказалось
Домашние способы мытья окон до идеальной прозрачности и без разводов
Домашние способы мытья окон до идеальной прозрачности и без разводов
В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока-2»
В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока-2»
Член ОП Ивановской области: Референдумов могло и не быть, если бы Украина слышала людей
Член ОП Ивановской области: Референдумов могло и не быть, если бы
Депутат Милонов рассказал об участии в боевых действиях
Депутат Милонов рассказал об участии в боевых действиях
Автомобиль «Джили Колрей»: в чем его особенности
Автомобиль «Джили Колрей»: в чем его особенности
Немного странный и черный юмор (16 фото)
Немного странный и черный юмор (16 фото)

Топ на сегодня

Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону
Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит

Еще по теме

Финляндия разрешила строительство «Северного потока — 2»
Германия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах
Германия хочет до запуска «Северного потока-2» заключить договор о транзите газа через Украину
Премьер Польши: «Северный поток-2» может привести к большой войне