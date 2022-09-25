В Госдуме посоветовали США полуше изучить ядерную доктрину России

Вадим Карасев

Слуцкий заявил, что специалистам из США стоит лучше изучить ядерную доктрину России

Американским специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину России, прежде чем делать в СМИ предупреждения об ответе на возможный удар. Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину (России — прим. «Ленты.ру»), прежде чем делать предупреждения через СМИ», — указал Слуцкий.

Он подчеркнул, что именно США являются первопричиной сегодняшнего конфликта. «Чем быстрее они прекратят накачивать оружием Киевский режим, тем быстрее сможет закончится противостояние», — отметил политик.

Ранее советник президента США Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях использования указанного вида оружия. «Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно», — рассказал Салливан.