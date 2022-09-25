В Госдуме посоветовали США полуше изучить ядерную доктрину России
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В Госдуме посоветовали США полуше изучить ядерную доктрину России

В Госдуме посоветовали США полуше изучить ядерную доктрину РоссииСлуцкий заявил, что специалистам из США стоит лучше изучить ядерную доктрину России

Американским специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину России, прежде чем делать в СМИ предупреждения об ответе на возможный удар. Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину (России — прим. «Ленты.ру»), прежде чем делать предупреждения через СМИ», — указал Слуцкий.

Он подчеркнул, что именно США являются первопричиной сегодняшнего конфликта. «Чем быстрее они прекратят накачивать оружием Киевский режим, тем быстрее сможет закончится противостояние», — отметил политик.

Ранее советник президента США Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях использования указанного вида оружия. «Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно», — рассказал Салливан.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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