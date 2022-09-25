В Госдуме предложили изменить правила оптовой продажи спирта
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В Госдуме предложили изменить правила оптовой продажи спирта

В Госдуме предложили изменить правила оптовой продажи спирта

Исследовательским институтам, аптекам, ветеринарным станциям и другим организациям, которые используют этиловый спирт для изготовления лекарств, нужно ограничить его оптовые закупки, чтобы исключить проблему, когда часть медицинского спирта перепродается и «утекает в неизвестном направлении». Такой законопроект планируют разработать в Комитете Госдумы по экономической политике вместе с заинтересованными ведомствами, сказал глава Комитета Максим Топилин в интервью «Парламентской газете».

Недобросовестные компании находят все новые лазейки в существующем регулировании алкогольного рынка, отметил Топилин. «А это риск для здоровья людей и огромные потери акцизов, доходов в бюджеты», — пояснил он. Так, существует проблема, что иногда для медицинских целей покупается больше спирта, чем нужно, а потом он перепродается. В итоге часть спирта, который производится для изготовления лекарств, утекает в неизвестном направлении.

Поэтому в Комитете вместе с Минздравом, Минфином и Росалкогольрегулированием разрабатывают законопроект, который призван урегулировать этот вопрос и исключить возможность ухода от акцизов. «Мы хотим сделать так, чтобы НИИ, ветеринарные станции и другие подобные организации не могли закупать этиловый спирт оптом большими партиями», — сказал Максим Топилин. Таким образом, крупные закупки могли бы делать только компании, которые производят алкоголь и находятся в единой государственной информационной системе.

«Если же спирт нужен для изготовления лекарства, то оптовые закупки надо ограничить в несколько раз. Еще вариант — чтобы такие организации могли закупать спирт в упаковке определенного вида», — отметил глава комитета.

По его словам, разработать законопроект планируется в осеннюю сессию.

Полный материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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