В Госдуме возмутились сносу памятника солдатам Красной армии в Польше

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Альшевских назвал бешенством снос памятника советским солдатам в Польше

Депутат Госдумы Андрей Альшевских возмутился сносу памятника солдатам Красной армии в польском городе Мальборк. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Бешенство и беспамятье — диагнозы польских властей», — заявил Альшевских. По его мнению, в Польше последовательно уничтожают монументы, стелы, посвященные советским солдатам, хотя именно они спасли страну от фашизма и уничтожения. «История вынесет свой вердикт руководителям, забывшим заслуги СССР», — добавил он.

Также депутат опубликовал ответ главного Следственного управления СК России на его обращение по этому поводу. Там отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются и расследуется уголовное дело.

25 августа глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса памятника советским воинам-освободителям в Бжеге. По данным ведомства, уничтожение монумента направлено против интересов России в вопросе сохранения памяти о решающей роли СССР в победе над нацизмом.