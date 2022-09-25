В Мелитополе прогремел взрыв
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв

Взрыв произошел в Мелитополе (Запорожская область) 25 сентября. По предварительным данным, был взорван автомобиль, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Сила взрыва была такой, что машину разорвало надвое.

«На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС. Информация о пострадавших и сумме ущерба выясняется», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее также сообщалось о двух взрывах, прогремевших сегодня в городе Бердянске Херсонской области. Один из них произошел у здания военно-гражданской администрации Бердянска, другой — в районе парка имени Шмидта. В обоих случаях сработало безоболочное взрывное устройство, жертв нет. В мэрии города охарактеризовали произошедшее как «запугивание Украиной жителей в стремлении сорвать референдум». 

В Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР 23-27 сентября проходит референдум по вопросу вхождения в состав РФ. Он был объявлен после поступления соответствующих просьб от общественников и активистов. 

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Немного странный и черный юмор (16 фото)
Немного странный и черный юмор (16 фото)
Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова
Музыкальный критик неожиданно похвалил Филиппа Киркорова
Екатерина Климова опасается лишиться детей
Екатерина Климова опасается лишиться детей
Спектакль Чулпан Хаматовой закончился без аплодисментов
Спектакль Чулпан Хаматовой закончился без аплодисментов
Анастасия Волочкова рассказала об интимных предпочтениях
Анастасия Волочкова рассказала об интимных предпочтениях
Ольга Орлова две недели еле ходила после родов
Ольга Орлова две недели еле ходила после родов
Сябитова: «Я стала фанаткой Верещагина. Нравятся интриги, многоходовочки, не люблю простоту»
Сябитова: «Я стала фанаткой Верещагина. Нравятся интриги,
Сообщение о перечне ВУС для мобилизации оказалось недостоверным
Сообщение о перечне ВУС для мобилизации оказалось недостоверным
Валиева закрыла лицо, но открыла душу в номере об Олимпиаде, а Трусова снялась с произвольной
Валиева закрыла лицо, но открыла душу в номере об Олимпиаде, а
США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы
США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы
Издательство Take-Two и студия People Can Fly объявили о прекращении сотрудничества по игре Project Dagger
Издательство Take-Two и студия People Can Fly объявили о прекращении
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоны
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой кнопочные телефоны

Топ на сегодня

Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к участникам боевых действий
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина

Еще по теме

В Запорожской области обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием
В Мелитополе задержан диверсант, напавший на директора департамента образования
Взрыв прогремел в центре Донецка
В Запорожской области начали выдачу водительских прав российского образца