В Мелитополе прогремел взрыв

Взрыв произошел в Мелитополе (Запорожская область) 25 сентября. По предварительным данным, был взорван автомобиль, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Сила взрыва была такой, что машину разорвало надвое.

«На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС. Информация о пострадавших и сумме ущерба выясняется», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее также сообщалось о двух взрывах, прогремевших сегодня в городе Бердянске Херсонской области. Один из них произошел у здания военно-гражданской администрации Бердянска, другой — в районе парка имени Шмидта. В обоих случаях сработало безоболочное взрывное устройство, жертв нет. В мэрии города охарактеризовали произошедшее как «запугивание Украиной жителей в стремлении сорвать референдум».

В Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР 23-27 сентября проходит референдум по вопросу вхождения в состав РФ. Он был объявлен после поступления соответствующих просьб от общественников и активистов.