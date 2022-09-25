В Москве автомобилист наехал на пешеходов и столкнулся с автобусом
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В Москве автомобилист наехал на пешеходов и столкнулся с автобусом

В Москве автомобилист наехал на пешеходов и столкнулся с автобусомНа Судостроительной улице в Москве легковушка столкнулась с автобусом, наехав на пешеходов

В Москве легковой автомобиль наехал на пешеходов, а затем столкнулась с автобусом. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП произошло около 22:25 в районе дома 21 на Судостроительной улице. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Саратове маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения. Сообщалось, что в ДТП пострадали 15 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. «Вся необходимая помощь в лечебных учреждениях пострадавшим оказывается в полном объеме», — заявил советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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