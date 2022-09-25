В России разработали профессиональный стандарт для бизнес-тренеров
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В России разработали профессиональный стандарт для бизнес-тренеров

В России разработали профессиональный стандарт для бизнес-тренеров«Известия»: работу российских бизнес-тренеров предложили стандартизировать

Ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей Анна Палагина сообщила, что в России разработали профессиональный стандарт для бизнес-тренеров. Об этом пишут «Известия».

Палагина отметила, что специалисты и заказчики сталкиваются с различными сложностями из-за официального отсутствия данной профессии. Она пояснила, что при выборе специалиста многие вынуждены ориентироваться только на его самопрезентацию или на данные из открытых источников. «Нет инструмента проверки знаний, профессионального мастерства. Стандарт дает такую возможность. Это очень важно», — отметила ректор.

В функции бизнес-тренера будут входить проведение профильного обучения, его методическое обеспечение и управление им, говорится в материале. Специалистам предъявят определенные требования к опыту и образованию в целях борьбы с заполонившим интернет «инфоцыганством», когда продажей курсов занимаются шарлатаны. Например, чтобы проводить занятия необходимо иметь диплом о высшем образовании и опыт практической работы не менее года. Кроме того, желательно регулярно повышать квалификацию.

Разработка методических материалов потребует степень бакалавра и дополнительное профессиональное образование по бизнес-обучению, а также стаж не менее года в этой сфере, отмечают авторы публикации. Желающим управлять придется предоставить свидетельство о законченном специалитете или магистратуре, программах профпереподготовки и профильный опыт работы от трех лет. Знания бизнес-коучей будут проверять, например, с помощью квалификационного экзамена, сообщила Палагина.

Ранее в Госдуме заинтересовались идеей создания реестра тренеров личностного роста и продающих бизнес-курсы. Депутаты также захотели сертифицировать услуги онлайн-коучей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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