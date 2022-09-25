Ваенга не могла сдержать слез, а Корнелюк сомневался в выборе. Душевный выпуск программы «Голос 60+»
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Ваенга не могла сдержать слез, а Корнелюк сомневался в выборе. Душевный выпуск программы «Голос 60+»

Ваенга не могла сдержать слез, а Корнелюк сомневался в выборе. Душевный выпуск программы «Голос 60+»

На прошлой неделе закончился этап слепых прослушиваний шоу «Голос 60+». Сейчас в каждой команде по пять вокалистов. Им предстоит спеть одну сольную песню. Сложнее всего придется наставнику — ему нужно выбрать всего двоих участников, которые пройдут в финал.


Малинин оставил мужской коллектив, в который вышли Михаил Рыжков и Александр Рожников. Начинающие артисты спели хиты «Очарована, околдована» и «Я люблю тебя до слез». Покоривший зал в прошлых сериях Нодари Гвиниашвили тепло попрощался с коллегами и жюри. Он заверил судий, что не жалеет о своем участии в проекте, ведь его мечта сбылась. «Я очень рад, что попал сюда. Я увидел звезд. Хотелось бы еще и пощупать, но что ж делать», — сказал он.

Команда Ваенги отличилась народными мотивами. Гузеева не смогла сдержать эмоций после выступления. «Спасибо большое. Вот просто, как в храм сходила, правда», — сказала она участникам. Малинин тоже не постеснялся выразить свое восхищение, его покорила манера исполнения Дмитриенко. «Романс, который спела Раиса… Я поймал вот такую мурашку от самой первой фразы», — развел артист руки. К слову, женщина, которой восхитилось звездное жюри, попала в финал вместе с Ларисой Соловьевой.

Судьи телепроекта попытались угадать, кого же оставит Валерий Сюткин. Они были уверены, что в финале будут участвовать Оскар Султаналиев и Светлана Иванова, но их прогнозы сбылись лишь наполовину. В следующий тур действительно прошла Иванова, исполнившая песню Успенской «По полюшку». А вторым претендентом на победу стал Алексей Казаков.

Игорю Корнелюку пришлось сложнее всего. Он сильно сомневался в своем выборе и не хотел никого отпускать. «Я вспоминаю себя в молодости, когда мы доставали джинсы. Когда тебе раздобудут их, ты не спрашиваешь какого они размера, правда? Если маленькие, не налазят, я намыливал ноги. Если велики — берешь иголку и ушиваешь. А что делать? Каждый раз, когда мне говорят: «Выбирай», — я впадаю в ступор», — поделился эмоциями певец.

Однако сделать выбор все же пришлось. В финал прошли Сергей Щербаков и Виктор Зорин. Последний спел песню Олега Газманова «Офицеры». По щекам Ваенги текли слезы, когда мужчина исполнял композицию. «Я впервые прослезилась. Я просто настолько привыкла слушать ее в исполнении Газманова. Я сейчас внимала каждой букве и я оцепенела от самой песни», — со слезами на глазах сказала артистка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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