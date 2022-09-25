Валиева закрыла лицо, но открыла душу в номере об Олимпиаде, а Трусова снялась с произвольной
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Валиева закрыла лицо, но открыла душу в номере об Олимпиаде, а Трусова снялась с произвольной

Валиева закрыла лицо, но открыла душу в номере об Олимпиаде, а Трусова снялась с произвольной

Два дня подряд в Москве фигуристы открывают спортивный сезон, звезды льда представляют во дворце «Мегаспорт» новые программы.


Сегодня поклонники фигурного катания особенно ждали новую произвольную программу Камилы Валиевой. Дело в том, что она посвящена событиям Олимпиады, за которыми следил весь мир. Напомним, во время состязаний разгорелся допинг-скандал. В пробах, на тот момент 15-летней фигуристки, обнаружили запрещенный триметазидин и отстранили от соревнований. Девушке удалось оспорить решение. Однако МОК, WADA и ISU подали апелляции, но Спортивный арбитражный суд их отклонил.

Затронуть тяжелые воспоминания спортсменка захотела сама, посоветовавшись с тренерами. «Главное было пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось. Над постановкой работали с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной, как обычно. Они спросили заранее — хочу ли я трогать эту тему. Ее можно и нужно проживать. Я согласилась», — делится она своими впечатлениями после проката.

Юная девушка вложила всю душу в сложнейшие элементы программы. Казалось, будто Валиева проживает те ужасные моменты в танце на льду. Своим пронзительным выступлением фигуристка заставила расплакаться весь зал, а в конце сама не смогла сдержать эмоций.

«Когда я первый раз послушала слова и музыку, я не могла сдержать слез. Сколько катала программу на тренировках, таких эмоций не было. Когда я вышла сейчас, меня будто заново туда окунули, наворачивались слезы, а нужно катать. Появилась дрожь, но я рада, что я смогла показать это людям», — говорит Камила.

Музыка для выступления была взята из культовой американской драмы «Шоу Трумана» и трека китайского композитора Вэй Сяоханя. По словам Камилы, платье создала тренер, Этери Георгиевна Тутберидзе. «Капюшон — понятно к чему отсылка», — намекает спортсменка.

Вчера ее коллега, 18-летняя Александра Трусова, выступила в шикарном темно-зеленом платье. Спортсменка поработала над хореографией, что заметно даже неискушенному зрителю. Однако сегодня фигуристка отказалась выступать в произвольной программе. Об этом она объявила прямо перед началом выступлений. Дело в том, что Саша перенесла травму спины и смогла начать тренировки за неделю до прокатов.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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