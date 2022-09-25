Виктория Боня едва не погибла под лавиной
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Виктория Боня едва не погибла под лавиной

Виктория Боня едва не погибла под лавиной
42-летняя модель Виктория Боня рассказала, что восхождение для нее едва не закончилось трагедией. Звезда «Дома-2» давно мечтала о таком восхождении. Она решила начать с горы Манаслу, высота которой 8163 м. Несмотря на все трудности, бывшая участница реалити-шоу упорно двигается к осуществлению своей мечты. «Я ощущаю это наполнение в душе, за которым я сюда приехала! Это самый божественный опыт. Так я себя ощущала в тот день, когда родила свою дочь!» — призналась Виктория. Она подробно рассказала об опасном случае. При восхождении на второй лагерь модель очень испугалась. «На нас сошла лавина! Слава Богу, я была пристегнута. Было ощущение, что тебя вдруг внезапно сносит волной, только волна из больших кусков снега — и за секунду нас засыпало по пояс!» — поделилась теледива.
Боня пояснила, что даже не успела напугаться. Однако Виктории и ее проводнику удалось «остановить» лавину. В итоге она все-таки смогла подняться до третьего лагеря, который находится на ошеломляющей высоте в 6800 м. «Не знаю, дойду ли я... Но уже сейчас могу сказать, что это не самое главное. То, зачем я сюда пришла, я уже получила, — это состояние наполнения природой, этими сошными вибрациями», — считает Виктория. Она сообщили, что будет не на связи в ближайшие дни. «Сказать тяжело — ничего не сказать. Сказать, что это удивительно — тоже ничего не сказать. Высота всё выше и выше, одышка все сильнее. Даже лавина была божественная», — резюмировала звезда.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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