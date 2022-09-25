Виктория Боня ненавидит свою мачеху

Модель Виктория Боня рассказала о невероятной подлости женщины. Отец Виктории Бони скончался в марте 2020 года, однако модель узнала об этом четыре месяца спустя. Телеведущая до сих пор не может простить жену родителя, не сообщившую ей трагическую новость.«Чувствовала, что-то не так, звонила и писала его жене. Но ни ответа, ни привета не получила. Эта женщина, с которой он прожил много лет, к которой ушел от моей мамы, не сообщила нам о его смерти <…> Никто не имеет права не дать тебе попрощаться с твоими родителями. Это очень подло», — поделилась Боня в интервью со «СтарХитом». Ранее Виктория Боня рассказывала, что жена отца запрещала ему общаться с дочками от первого брака. Незадолго до смерти наследницы пытались связаться с родителем, но мачеха намеренно не давала ему трубку телефона.