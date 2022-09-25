Виталий Милонов рассказал, как служит на Донбассе под своим старым позывным "Густав"
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Виталий Милонов рассказал, как служит на Донбассе под своим старым позывным "Густав"

Виталий Милонов рассказал, как служит на Донбассе под своим старым позывным "Густав"

Депутат Госдумы Виталий Милонов отправился в зону проведения российской спецоперации на Украине. В интервью изданию "Подъем" он рассказал, как проходит его служба.

По словам Милонова, он служит младшим сержантом и "помогает тут" в противотанковой артиллерийской батарее, пользуясь позывным "Густав", который выбрал еще в 2014 году. Парламентарий заявил, что "большинство телеграм-обозревателей, которые пытаются маскироваться под военных аналитиков" понятия не имеют, что происходит, в отличие от него, ведь он "наблюдает ситуацию не то что изнутри, а не совсем снаружи".

Он добавил, что его будни отличаются от "идеальной картинки из американского блокбастера".

Не бывает так, что нет проблем. Не бывает так, что есть все, что нужно. <...> Но работаем. Сегодня утром отработали, поразили нужные цели. Все нормально.


В своих соцсетях депутат передал привет "диванным критикам" и назвал частичную мобилизацию "правильным мероприятием, ведь это возможность для любого мужчины доказать, что он мужчина".

Виталий Милонов попросил отправить его в зону боевых действий 23 сентября. После референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях он надеется приехать в Москву, чтобы проголосовать в Госдуме за включение регионов в состав России.


Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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