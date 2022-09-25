«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
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«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

20 сентября трагически оборвалась жизнь актера Сергея Пускепалиса. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и ударился в проезжающую фуру. Артист погиб на месте.


Страшное ДТП, которое повлекло за собой смерть 56-летнего режиссера, стало потрясением для многих. Друзья Пускепалиса не могли поверить в случившееся. Сейчас идет следствие, но некоторые эксперты уже выносят свои заключения по поводу случившегося.

Так, например, специалист по контраварийной подготовке Сергей Калугин, считает, что с водителем Александром Синицыным во время движения что-то произошло. «В аварии виноват предположительно человеческий фактор. Водитель микроавтобуса потерял контроль над автобусом на какой-то момент времени. Предполагаю, что техника не подвела. Какое-то время микроавтобус двигался прямо, совершенно прямо, и уже в момент, когда аварии было не избежать, и столкновение было неизбежно, начался поворот передних колес вправо», — рассказал о своем видении ситуации эксперт в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Сергей выдвинул свои версии случившегося. «Это говорит о том, что, наверное, человек, сидящий за рулем, потерял сознание, мог заснуть на мгновение, мог отвлечься от дороги», — заключил мужчина. Калугин отметил, что в тот день погода была нормальная, дорожное покрытие в хорошем состоянии, как и колеса автомобиля, за которым находился актер.

В свою очередь гость программы Алла Довлатова рассказала, как сама попадала в ДТП, поэтому в курсе, что может отвлечь водителя и привести к трагическим последствиям. «У меня две аварии было, и я знаю, самый главный враг водителя — телефон. Я на секунду отвлеклась, чтобы посмотреть, кто звонит, и в этот момент, перепутав педаль газа и тормоза, я давлю на тормоз, и машину разворачивает…» — рассказала телеведущая.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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