Xbox планирует расширять вселенную Gears of War в новых направлениях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox планирует расширять вселенную Gears of War в новых направлениях

Xbox планирует расширять вселенную Gears of War в новых направлениях


Вселенная Gears of War не ограничивается играми — уже давно выпускают книги по ней, постоянно появляется информация о подготовке экранизаций, а вскоре франшиза может возникнуть и в новом жанре. Игроки обратили внимание, что Microsoft расширила список сфер деятельности, где может использоваться торговая марка Gears of War. Добавлены были настольные и карточные игры, что явно указывает на планы Microsoft выпустить некий проект в этом направлении.


Отметим, что в последнее время все чаще компьютерные игры переходят в формат настольных и карточных игр. Например, можно вспомнить анонсированные настольные игры по Bloodborne, Ведьмаку, Cyberpunk 2077 и многим другим проектам.

Напомним, что сейчас студия The Coalition работает над Gears 6, что неоднократно подтверждалось, но официально проект пока не представлен.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Xbox планирует расширять вселенную Gears of War в новых направлениях
Xbox планирует расширять вселенную Gears of War в новых направлениях
Трюк не удался даже с третьей попытки
Трюк не удался даже с третьей попытки
Белая полоса у Овнов, кардинальные перемены в жизни Весов: женский гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Белая полоса у Овнов, кардинальные перемены в жизни Весов: женский
В МИД России пошутили о рождении нового мема про ЕС и секс
В МИД России пошутили о рождении нового мема про ЕС и секс
В Москве автомобилист наехал на пешеходов и столкнулся с автобусом
В Москве автомобилист наехал на пешеходов и столкнулся с автобусом
Юрий Лоза об отмене концертов Валерии: «Обрадовала многих людей. В эстрадном цехе все только поаплодируют»
Юрий Лоза об отмене концертов Валерии: «Обрадовала многих людей. В
Джеки Чан объяснил, почему не считает себя вторым Брюсом Ли
Джеки Чан объяснил, почему не считает себя вторым Брюсом Ли
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды
Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские
Японский автопроизводитель задумался над прекращением производства в России
Японский автопроизводитель задумался над прекращением производства в
Сыновья Елены Малышевой прекрасно устроились в Америке
Сыновья Елены Малышевой прекрасно устроились в Америке
Лоза обрадовался тому, что Валерия отменила свои концерты
Лоза обрадовался тому, что Валерия отменила свои концерты
Коллега Евгения Петросяна рассказал, как начинался его роман с Брухуновой
Коллега Евгения Петросяна рассказал, как начинался его роман с

Топ на сегодня

Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Дочку Екатерины Стриженовой затравили за блат
Дочку Екатерины Стриженовой затравили за блат

Еще по теме

Инсайдер: The Coalition выпустит новую игру в 2023 году, и это не Gears 6
The Coalition работает над «несколькими» необъявленными проектами
Инсайдер: в этом году Microsoft выпустит сборник переизданий Gears of War
Создатели Gears показали новую работу на Unreal Engine 5