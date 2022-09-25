Xbox планирует расширять вселенную Gears of War в новых направлениях

Вадим Карасев





Вселенная Gears of War не ограничивается играми — уже давно выпускают книги по ней, постоянно появляется информация о подготовке экранизаций, а вскоре франшиза может возникнуть и в новом жанре. Игроки обратили внимание, что Microsoft расширила список сфер деятельности, где может использоваться торговая марка Gears of War. Добавлены были настольные и карточные игры, что явно указывает на планы Microsoft выпустить некий проект в этом направлении.





Отметим, что в последнее время все чаще компьютерные игры переходят в формат настольных и карточных игр. Например, можно вспомнить анонсированные настольные игры по Bloodborne, Ведьмаку, Cyberpunk 2077 и многим другим проектам.

Напомним, что сейчас студия The Coalition работает над Gears 6, что неоднократно подтверждалось, но официально проект пока не представлен.