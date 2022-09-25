За беременную Ольгу Орлову собирается молиться отец Жанны Фриске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За беременную Ольгу Орлову собирается молиться отец Жанны Фриске

За беременную Ольгу Орлову собирается молиться отец Жанны Фриске
Владимир Фриске прокомментировал интересное положение ведущей и певицы Ольги Орловой. Отец покойной певицы Жанны Фриске одним из первых отреагировал на сенсационную новость о беременности Ольги Орловой. Как известно, ведущая «Дома-2» близко дружила с артисткой, а также стала крестной матерью ее сына Платона. Когда экс-солистки «Блестящих» не стало, Ольга продолжила поддерживать связь с родными Фриске и неоднократно пыталась достучаться до Дмитрия Шепелева, чтобы он позволил близким бывшей жены увидеть мальчика. Поэтому отец и мать Жанны тепло относятся к Ольге и считают ее членом семьи. «Она — член нашей семьи, она всегда с нами на связи, всегда приходит на все праздники, и мы за нее очень радуемся, следим за ее творчеством и жизнью. Поэтому от всей души поздравляем ее и желаем, чтобы она еще раз стала вот такой мамой, как для своего первого сына, которого уже вырастила. Побольше бы таких мам с такой хорошей душой и биографией. Желаем Олечке здоровья, ее ребеночку и ее семье, а мы будем за нее молиться!», — заявил Владимир Фриске в беседе с порталом «Звездач».
Напомним, 44-летняя Орлова объявила о своей поздней беременности утром 23 сентября. Артистка опубликовала видео с отдыха, продемонстрировав в кадре уже заметно округлившийся живот. Ольга призналась, что возможность второй раз стать мамой для нее – настоящее чудо, ведь еще пару лет назад она об этом и не помышляла.   Отцом будущего ребенка Орловой является ее нынешний супруг, о котором почти ничего не известно. Телеведущая лишь раскрыла, что его зовут Валерий и он занимается бизнесом. Познакомилась пара в ресторане, а осенью прошлого года влюбленные поженились.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.09.2022
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Рецепт приготовления хрустящих котлет с ароматом дымка на сковороде
Андрей Макаревич впал в детство, заявил Шахназаров
Андрей Макаревич впал в детство, заявил Шахназаров
За беременную Ольгу Орлову собирается молиться отец Жанны Фриске
За беременную Ольгу Орлову собирается молиться отец Жанны Фриске
Подростковые выходки Седоковой и вечные мини Успенской. Психолог про молодящихся звезд
Подростковые выходки Седоковой и вечные мини Успенской. Психолог про
История и традиции Воздвижения Креста Господня, можно ли работать 27 сентября 2022 года
История и традиции Воздвижения Креста Господня, можно ли работать 27
Технологии - это проблема для современных водителей
Технологии - это проблема для современных водителей
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Свиньи
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Свиньи
Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал мусульман участвовать в референдуме
Имам макеевской мечети "Ас-салям" призвал мусульман
В США посоветовали Зеленскому оставить Крым в покое
В США посоветовали Зеленскому оставить Крым в покое
Resident Evil 4 выйдет на Xbox One, согласно данным на Amazon
Resident Evil 4 выйдет на Xbox One, согласно данным на Amazon
В России разработали профессиональный стандарт для бизнес-тренеров
В России разработали профессиональный стандарт для бизнес-тренеров

Топ на сегодня

Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Фильм "Константин" получит продолжение с Киану Ривзом в главной роли
Фильм "Константин" получит продолжение с Киану Ривзом в
Данные о принудительной регистрации на референдум в ЛНР оказались недостоверными
Данные о принудительной регистрации на референдум в ЛНР оказались
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз зерновых
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз зерновых

Еще по теме

Ольга Орлова прокомментировала конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске
Родные Жанны Фриске хотят выдворить Дмитрия Шепелева в Беларусь
Свежие новости шоу-бизнеса на сегодня 19.12.2015: Настоящий отец сына Жанны Фриске подал в суд
Отец Фриске жестоко избил родственников Шепелева