За беременную Ольгу Орлову собирается молиться отец Жанны Фриске

Владимир Фриске прокомментировал интересное положение ведущей и певицы Ольги Орловой. Отец покойной певицы Жанны Фриске одним из первых отреагировал на сенсационную новость о беременности Ольги Орловой. Как известно, ведущая «Дома-2» близко дружила с артисткой, а также стала крестной матерью ее сына Платона. Когда экс-солистки «Блестящих» не стало, Ольга продолжила поддерживать связь с родными Фриске и неоднократно пыталась достучаться до Дмитрия Шепелева, чтобы он позволил близким бывшей жены увидеть мальчика. Поэтому отец и мать Жанны тепло относятся к Ольге и считают ее членом семьи. «Она — член нашей семьи, она всегда с нами на связи, всегда приходит на все праздники, и мы за нее очень радуемся, следим за ее творчеством и жизнью. Поэтому от всей души поздравляем ее и желаем, чтобы она еще раз стала вот такой мамой, как для своего первого сына, которого уже вырастила. Побольше бы таких мам с такой хорошей душой и биографией. Желаем Олечке здоровья, ее ребеночку и ее семье, а мы будем за нее молиться!», — заявил Владимир Фриске в беседе с порталом «Звездач».Напомним, 44-летняя Орлова объявила о своей поздней беременности утром 23 сентября. Артистка опубликовала видео с отдыха, продемонстрировав в кадре уже заметно округлившийся живот. Ольга призналась, что возможность второй раз стать мамой для нее – настоящее чудо, ведь еще пару лет назад она об этом и не помышляла. Отцом будущего ребенка Орловой является ее нынешний супруг, о котором почти ничего не известно. Телеведущая лишь раскрыла, что его зовут Валерий и он занимается бизнесом. Познакомилась пара в ресторане, а осенью прошлого года влюбленные поженились.