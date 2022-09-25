За патриотическую деятельность студенты будут получать повышенную стипендию
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За патриотическую деятельность студенты будут получать повышенную стипендию

За патриотическую деятельность студенты будут получать повышенную стипендию

Такие изменения вносятся в порядок назначения академических и социальных стипендий студентам очникам на бюджете. Соответствующий приказ Минобрнауки от 15.08.2022 № 777 вступает в силу 25 сентября.  

Приказ дополняет Порядок назначения стипендий. Повышенные стипендии будут теперь назначаться  за «систематическое участие  в деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения», говорится в документе. 

Также отмечается, что такая работа должна быть подтверждена документально.

Сейчас повышенные стипендии назначаются студентам-отличникам, призерам олимпиад и за выдающиеся достижения в учебе.

В 2021 году средняя государственная академическая стипендия в России составила 3268 рублей, в повышенном размере — 9578 рублей, следует из ежегодного доклада кабмина о реализации госполитики в сфере образования. Средняя государственная социальная стипендия в России в 2021 году была 3665 рублей.

При этом студенты могут получать и социальную, и академическую стипендии вместе. А хорошисты и отличники 1—2 курсов, которые относятся к социально незащищенным категориям, не должны получать ниже прожиточного минимума. В 2021 году минимальный размер двух стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов составил 12 496 рублей.

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По материалам: pnp.ru

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