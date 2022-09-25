Замки, конюшни, шедевры искусства и миллиарды долларов. Чем владеет новый король Британии Карл III

После смерти королевы Елизаветы II на трон взошел ее сын — принц Чарльз, который теперь именуется Карл III. Новоиспеченный монарх еще не принял ни одного важного решения, а к нему уже приковано все внимание мировой прессы. Так, появилась информация о финансовом состоянии британского короля.

У Британии новый правитель — 73-летний Карл III, старший сын Елизаветы II и герцога Эдинбургского. С именем новоиспеченного монарха уже связано несколько скандалов. Так, например, он запретил невестке Меган Маркл присутствовать на траурной церемонии по случаю прощания с королевой, а при вступлении в должность проявил себя как нервный и несдержанный человек, совершенно позабывший о королевских манерах. Поговаривают, что это только верхушка айсберга.

На днях в СМИ просочилась информация о финансовом состоянии Карла III. Так, стало известно, что король стал богаче на 42,5 миллиарда долларов, из которых от умершей матери лично ему досталось 500 миллионов.

Стоит отметить, что последней волей Ее Величества стал секретный документ государственной важности, который содержит информацию о том, что и кому досталось в наследство. Он будет обнародован только через 90 лет. До этого времени все финансовое состояние королевской семьи будет покрыто тайной, а любые озвученные факты — домыслами.

Однако уже появилась информация, что старший сын Елизаветы II стал владельцем шотландского замка Балморал, большой коллекции произведений искусства, персональных инвестиций и филателистских редкостей. Общий размер оставленных королевой богатств оценивается в полмиллиарда долларов.

Стоит отметить, что в список также входят: земля, знаменитый ипподром «Аскот», королевские замки, морское дно вокруг государства, редкие произведения искусства, главная торговая улица в Лондоне. Стоимость перечисленной собственности королевской семьи составляет около 17,5 миллионов долларов.

Также в распоряжении королей Великобритании оказались различные коллекции, стоимость коих оценивают в 12,7 миллиардов долларов. Замки, в руках наследников, оценивают в 9,5 миллиардов. Самый дорогой из них — это Букингемский дворец. По словам инсайдера, король не должен платить налог на наследство, согласно правилу, утвержденному в 1993 году. Официальную данную информацию не комментируют во дворце.