Застрелившего мать в затылок звезду "Ривердейла" приговорили к пожизненному заключению

Вадим Карасев

24-летний канадский актер Райан Грэнтхем признался в совершении убийства второй степени, которое подразумевает пожизненное заключение. Право на условно-досрочное освобождение он не имеет на ближайшие 14 лет.

Вынося решение, судья Кэтлин Кер озвучила неприглядные подробности об этом деле. На момент совершения убийства Райану был 21 год. Его мать играла на пианино, когда актер подошел сзади с винтовкой 22-го калибра и выстрелил ей в затылок.

На следующий день Райан накрыл тело простыней, расставил вокруг него зажженные свечи и сел в машину, набитую оружием и коктейлями Молотова. Он собирался убить премьер-министра Джастина Трюдо, но передумал и решил устроить массовую стрельбу в университете Саймона Фрейзера.



Однако что-то переменилось в голове Грэнтхема, и он добровольно поехал в полицейский участок сдаваться. Судья Кер назвала "спасительной благодатью" то, что актер понимал, что делает, и решил не продолжать.

Кэтлин озвучила, что Грэнтхем в последние месяцы перед убийством все больше налегал на наркотики, смотрел жестокие видео в даркнете и находился в глубокой депрессии. В тюрьме он обращался за психиатрической помощью и добился некоторого прогресса в лечении.

Судья считает, что актер искренне раскаялся. Недавно он даже принес извинения и сказал, что его добродушная мать не заслужила того, что он с ней сделал. "Я не могу объяснить или оправдать свои действия. Мне нет оправдания. Но я извиняюсь каждой клеточкой своего тела", — сказал Райан в суде летом.

Актер начал сниматься в кино с девяти лет. Он не играл на первых ролях, но засветился в таких популярных сериалах, как "Ривердэйл", "Я — зомби" и "Сверхъестественное".

