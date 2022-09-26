14 знаменитых блондинок, которых сложно представить с другим цветом волос. Однако смена образа им очень к лицу

Выбор цвета волос напрямую влияет на модный образ человека, который получится в итоге. Об этом правиле из мира моды знают мужчины и женщины, которые стараются следовать современным тенденциям и не отставать от них. Многие знаменитости десятилетиями не изменяют цвету своей шевелюры (особенно, если она была выбрана крайне удачно), чтобы всегда оставаться узнаваемыми, подчёркивая лучшие стороны своей внешности. В результате нам невероятно тяжело представить этих людей даже с другим оттенком причёски, не говоря уже о полной смене цвета. Ниже представлены одни из самых популярных блондинок из мира шоу-бизнеса, которые в определённые периоды своей жизни представали перед публикой без своего привычного амплуа белокурой красавицы.

Актриса Джоди Комер

Актриса Дженнифер Лоуренс

Актриса Шерон Стоун

Актриса Камерон Диаз

Певица Джессика Симпсон

Актриса Сара Джессика Паркер

Бонус: Актриса Блейк Лайвли сменила образ для фиьма

sharonstone / Jeff KravitzKevin Winter / SGranitzjessicasimpson / Kevin MazurNathan Congleton / Barry Kingblakelively / Legion Media

В фильме «Ритм-секция» (вышел в 2020 году) актриса решилась на кардинальные перемены во внешности (пусть это и было сделано при помощи париков). Блейк сменила длинные волосы на короткую тёмную стрижку. Это был достаточно серьёзный эксперимент для Лайвли, ведь ранее она представала перед зрителями в образе типичной блондинки-красавицы. На такое преображение было крайне любопытно взглянуть.

Здесь вы можете посмотреть на знаменитостей, чей естественный цвет волос совсем не такой, какой мы привыкли видеть на телеэкранах и обложках глянцевых журналов.