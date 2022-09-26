14 знаменитых блондинок, которых сложно представить с другим цветом волос. Однако смена образа им очень к лицу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 14 знаменитых блондинок, которых сложно представить с другим цветом волос. Однако смена образа им очень к лицу

14 знаменитых блондинок, которых сложно представить с другим цветом волос. Однако смена образа им очень к лицу

14 знаменитых блондинок, которых сложно представить с другим цветом волос. Однако смена образа им очень к лицу

Выбор цвета волос напрямую влияет на модный образ человека, который получится в итоге. Об этом правиле из мира моды знают мужчины и женщины, которые стараются следовать современным тенденциям и не отставать от них. Многие знаменитости десятилетиями не изменяют цвету своей шевелюры (особенно, если она была выбрана крайне удачно), чтобы всегда оставаться узнаваемыми, подчёркивая лучшие стороны своей внешности. В результате нам невероятно тяжело представить этих людей даже с другим оттенком причёски, не говоря уже о полной смене цвета. Ниже представлены одни из самых популярных блондинок из мира шоу-бизнеса, которые в определённые периоды своей жизни представали перед публикой без своего привычного амплуа белокурой красавицы.

Актриса Джоди Комер

Актриса Дженнифер Лоуренс

Актриса Шерон Стоун

sharonstone / Jeff Kravitz

Актриса Камерон Диаз

Kevin Winter / SGranitz

Певица Джессика Симпсон

jessicasimpson / Kevin Mazur

Актриса Сара Джессика Паркер

Nathan Congleton / Barry King

Бонус: Актриса Блейк Лайвли сменила образ для фиьма

blakelively / Legion Media

В фильме «Ритм-секция» (вышел в 2020 году) актриса решилась на кардинальные перемены во внешности (пусть это и было сделано при помощи париков). Блейк сменила длинные волосы на короткую тёмную стрижку. Это был достаточно серьёзный эксперимент для Лайвли, ведь ранее она представала перед зрителями в образе типичной блондинки-красавицы. На такое преображение было крайне любопытно взглянуть.

Здесь вы можете посмотреть на знаменитостей, чей естественный цвет волос совсем не такой, какой мы привыкли видеть на телеэкранах и обложках глянцевых журналов.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на форуме "Связь поколений"
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы на исцеление
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году

Топ на сегодня

Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного

Еще по теме

Шерон Стоун рассказала о своей смерти
Джессика Честейн удивила поклонников новым цветом волос
Шэрон Стоун показала, какой была 30 лет назад (фото)
Кэмерон Диаз переживает за своего мужа