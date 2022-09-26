16 ироничных и точных комиксов о повседневной жизни девушек и её моментах, о которых не все расскажут вслух
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 ироничных и точных комиксов о повседневной жизни девушек и её моментах, о которых не все расскажут вслух

16 ироничных и точных комиксов о повседневной жизни девушек и её моментах, о которых не все расскажут вслух

16 ироничных и точных комиксов о повседневной жизни девушек и её моментах, о которых не все расскажут вслух

Жизнь женщины — это не только уют, красота, туфельки на каблучках и платьица в рюшечках. Чаще всего всё это можно увидеть на фотографиях в социальных сетях, а в реальности есть место тому, что не всем показывают: и лохматым волосам, и мозолям, и растянутым футболкам. Об этом создаёт свои ироничные и точные комиксы художница Кассандра Калин.

Домашняя одежда

Как это работает?

Дезодорант и чёрная одежда

Да уж, иногда приходится исполнять настоящие акробатические трюки, чтобы футболка или майка не коснулась подмышек по время одевания.

Жвачка

Когда очень жарко

Ожидания и реальность, когда надела Мом-джинс

Mom jeans — в дословном переводе «мамины джинсы». Это джинсы с завышенной талией, такие модели были популярны в 80-х и 90-х, а в 2010-х вновь вернулись в тренды.

Бритые подмышки: ожидания и реальность

Когда волосы буквально ВЕЗДЕ

Все прелести лета

Коротко о заказах в интернете

Когда собираешься полдня, а через час всё равно выглядишь так

Творческий кризис

Когда очень любишь Гарри Поттера

Укладка в салоне и дома

Тот самый любимчик

Пузырик

А вот комиксы от художницы из Челябинска, которая так же остроумно показывает повседневность.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали
Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые
Пентагон назвал количество переданного Украине оружия
Пентагон назвал количество переданного Украине оружия
Лидию Федосееву-Шукшину снова хотят отправить в дом престарелых в качестве подарка
Лидию Федосееву-Шукшину снова хотят отправить в дом престарелых в
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Конь по имени Стивен перепугал свою хозяйку
Post Malone отменил концерт из-за проблем со здоровьем
Post Malone отменил концерт из-за проблем со здоровьем
Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
ЧП: Неизвестный убил несколько человек в ижевской школе
ЧП: Неизвестный убил несколько человек в ижевской школе
Стоматологические услуги: лечение молочных зубов
Стоматологические услуги: лечение молочных зубов
Кремль отреагировал на стрельбу в ижевской школе
Кремль отреагировал на стрельбу в ижевской школе
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Россиян предостерегли об опасности собирающих информацию файлов в интернете
Россиян предостерегли об опасности собирающих информацию файлов в

Топ на сегодня

Екатерина Климова судится с Игорем Петренко за алименты
Екатерина Климова судится с Игорем Петренко за алименты
В Минобороне заявили о ликвидации до 30 бойцов ударами ВКС России
В Минобороне заявили о ликвидации до 30 бойцов ударами ВКС России
Сообщение о блокировке счетов за неявку в военкомат оказалось недостоверным
Сообщение о блокировке счетов за неявку в военкомат оказалось
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что

Еще по теме

Ожидания против реальности (15 фото)
Сплетникоэмодзи: больше чем слова, или Какие смайлы должны появиться на SPLETNIK.RU
15 комиксов от Аниматора-прокрастинатора, которая показывает, что всё в мире познаётся в сравнении
Ученые: Людей в депрессии выдаст их одежда