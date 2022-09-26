16 ироничных и точных комиксов о повседневной жизни девушек и её моментах, о которых не все расскажут вслух

Жизнь женщины — это не только уют, красота, туфельки на каблучках и платьица в рюшечках. Чаще всего всё это можно увидеть на фотографиях в социальных сетях, а в реальности есть место тому, что не всем показывают: и лохматым волосам, и мозолям, и растянутым футболкам. Об этом создаёт свои ироничные и точные комиксы художница Кассандра Калин.

Домашняя одежда

Как это работает?

Дезодорант и чёрная одежда

Да уж, иногда приходится исполнять настоящие акробатические трюки, чтобы футболка или майка не коснулась подмышек по время одевания.

Жвачка

Когда очень жарко

Ожидания и реальность, когда надела Мом-джинс

Mom jeans — в дословном переводе «мамины джинсы». Это джинсы с завышенной талией, такие модели были популярны в 80-х и 90-х, а в 2010-х вновь вернулись в тренды.

Бритые подмышки: ожидания и реальность

Когда волосы буквально ВЕЗДЕ

Все прелести лета

Коротко о заказах в интернете

Когда собираешься полдня, а через час всё равно выглядишь так

Творческий кризис

Когда очень любишь Гарри Поттера

Укладка в салоне и дома

Тот самый любимчик

Пузырик

А вот комиксы от художницы из Челябинска, которая так же остроумно показывает повседневность.