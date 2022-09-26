16 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров
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16 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров

16 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров

Общественный транспорт — это не только средство передвижения. Это место, где можно встретить кого угодно. Некоторые пассажиры приходят в метро в неординарных нарядах и костюмах с необычными предметами, животными. В общем, встреча с такими персонажами может сделать любую банальную поездку незабываемой. Мы собрали для вас несколько примеров.

Новый фильм о Человеке-пауке в Лондоне

Держитесь за поручни

Королева Метро

Парень спустился в метро со своим стулом

Игрушечный монстр

Хотя такими монстрами уже не слишком удивишь кого-то. Это Хагги Вагги, и если вы до сих пор не знаете, кто это — загляните в наш пост.

Отличный стиль

Бэтмен в подземке

Когда собак не пускают в метро, если они не в сумке для переноски

Веганская версия мясного платья Леди Гаги

Фото, сделанное несколько лет назад на синей линии в центре Лондона

Всегда называли его Золотым шакалом.

Человек-невидимка

Неплохое боа

Новый уровень комфорта

Парень с журнальным столиком в метро

После бутылки рома

Элегантный джентльмен

А здесь вы можете найти случаи, когда люди встречали в транспорте пушистых, хвостатых и пернатых попутчиков.

# Интересное
По материалам: twizz

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