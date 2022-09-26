16 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров
Сегодня, 09:40
Общественный транспорт — это не только средство передвижения. Это место, где можно встретить кого угодно. Некоторые пассажиры приходят в метро в неординарных нарядах и костюмах с необычными предметами, животными. В общем, встреча с такими персонажами может сделать любую банальную поездку незабываемой. Мы собрали для вас несколько примеров.
Новый фильм о Человеке-пауке в Лондоне
Держитесь за поручни
Королева Метро
Парень спустился в метро со своим стулом
Игрушечный монстр
Хотя такими монстрами уже не слишком удивишь кого-то. Это Хагги Вагги, и если вы до сих пор не знаете, кто это — загляните в наш пост.
Отличный стиль
Бэтмен в подземке
Когда собак не пускают в метро, если они не в сумке для переноски
Веганская версия мясного платья Леди Гаги
Фото, сделанное несколько лет назад на синей линии в центре Лондона
Всегда называли его Золотым шакалом.
Человек-невидимка
Неплохое боа
Новый уровень комфорта
Парень с журнальным столиком в метро
После бутылки рома
Элегантный джентльмен
А здесь вы можете найти случаи, когда люди встречали в транспорте пушистых, хвостатых и пернатых попутчиков.
По материалам: twizz