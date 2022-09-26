Алла Пугачева посетила звездную тусовку у Игоря Николаева
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Алла Пугачева посетила звездную тусовку у Игоря Николаева

Алла Пугачева посетила звездную тусовку у Игоря Николаева
Певица Алла Пугачева начала светскую жизнь. Совсем недавно Алла Пугачева шокировала всех резким заявлением — она попросила Минюст признать себя иноагентом вместе со своим мужем. При этом от звездных посиделок певица отказываться не спешит. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Государственный орган не прислушался к пожеланиям артистки. В пятницу были обновлены списки физических лиц, признанных иностранными агентами. Примадонна в них не числится. Певица не стала расстраиваться и запираться в своем особняке: ее заметили в небольшом кругу коллег по цеху. 62-летний Игорь Николаев отметил выход сборника своих музыкальных произведений. Фото с презентации он опубликовал в блоге. На них Примадонна стоит в одном ряду с виновником торжества, 80-летним актером Сергеем Шакуровым, 68-летним Игорем Крутым и другими приглашенными гостями.
«В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес «Пятнадцать мелодий для фортепиано». В исполнении прекрасной пианистки Екатерины Мачетиной, да еще и с чтением моих стихов-эпиграфов гениальным актером и моим дорогим другом Сергеем Шакуровым — это было незабываемо и очень трогательно!» — подписал фотографии Николаев. На фото Алла Борисовна довольно улыбается, позируя на камеру. Обтягивающие леггинсы она дополнила длинной рубашкой, а талию подчеркнула широким ремнем. После шестимесячного отдыха за рубежом певица выглядит отдохнувшей и почти не пользуется косметикой.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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