Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков
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Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков

Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков
В сети до сих пор обсуждают демарш певицы Аллы Пугачевой. Патриотично настроенный депутат Роман Худяков в последнее время не стесняется в выражениях в адрес звезд, которые не поддерживают специальную военную операцию на Украине. Неоднократно он писал гневные посты в адрес Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина*. И на днях высказался опять. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. 45-летний политик жестко противостоит тем, кто не поддерживает власть в России. Депутат постоянно выражает свое недовольство звездами шоу-бизнеса, имеющими антиправительственную позицию. Так, в очередной раз он раскритиковал Примадонну, поддержавшую мужа — пародиста Максима Галкина, которого недавно признали иноагентом. «Господин Максим Галкин и его «хорошая жена», как назвал Аллу Борисовну Гарик Сукачев, — это не такая важная тема, как может показаться. Абсолютно неискренний, косящий валюту в странах Запада на русофобской теме предатель страны Галкин и его хорошая жена Алла Пугачева — те самые медийные предатели, которые работают на врага», — написал в соцсети Худяков.
Тем не менее, он выразил надежду, что певица поддержала супруга по незнанию, не осознавая всей серьезности ситуации, которая происходят на политической арене. «Я все еще надеюсь, что Пугачева написала все те мерзости в Сети по недомыслию», — подчеркнул депутат. Он напомнил, что дети Аллы Борисовны и Максима всегда чествовали День Победы. «А что, собственно, случилось?! На 9 мая дети Пугачевой и Галкина маршировали с георгиевскими лентами в пилотках с красной звездой, а теперь внезапно цивилизация длинного доллара стала для них роднее и важнее собственной страны? Интернет все помнит. Люди обсуждали тогда, что семья Галкиных-Пугачевых, наверное, большие патриоты России…» — ответил на многочисленные вопросы подписчиков Роман Худяков.   
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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