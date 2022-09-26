Алле Пугачевой предсказали не радостное будущее
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Алле Пугачевой предсказали не радостное будущее

Алле Пугачевой предсказали не радостное будущее
Астролог высказалась о не радостной судьбе 73-летней певицы Аллы Пугачевой. Артистка весну и лето провела за границей вместе с семьей, а в конце августа вернулась в Россию. Однако на родину певица прилетела только с детьми Гарри и Лизой, оставив супруга за рубежом. Поклонники переживают, как примадонне живется одной в ее замке и не планирует ли она вновь покинуть страну. О планах артистки рассказала звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. Ясновидящая уверена, что Алла Борисовна отдалилась от мужа и больше они не близки, но разводиться Пугачева не хочет. Однако в настоящее время певица оказалась на некоем перепутье – уезжать из России или оставаться тут. Артистка уже пожила в Израиле и Прибалтике и ей там не понравилось, уверена Ахметжанова, но для воссоединения семьи примадонна, очевидно, вновь отважится на путешествие, хоть и понимает, что ее ждет безрадостная судьба. «На данном этапе ее тянет в Россию. В другой стране она начала грустить, раздражаться. Пугачева хотела видеть вокруг себя наших людей, наши традиции… Через какое-то время артистка снова уедет из России. Но пробудет вне РФ не больше года», — предсказала звезда «Битвы экстрасенсов».
Однако новый побег Пугачевой из страны вряд ли вызовет стол же сильный резонанс, как ее первая попытка эмиграции. Ясновидящая отметила, что популярность певицы на фоне событий, происходящих в России, стремительно подает, поэтому ее жизнь и громкие заявления уже никого не интересуют. «Казалось, все мы уже прощались с Примадонной, но пришлось снова с ней столкнуться. Сейчас, когда идут сложные события, вообще никому нет дела до Пугачевой с ее признаниями... По сути ее начали забывать. Нет ничего сверхъестественного в том, что она уехала за границу. Примадонна думала, надеялась, мол, там будет пользоваться популярностью, будет нужна кому-то. Но в целом наши звезды не добьются там славы», — цитирует собеседницу StarHit.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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