Алле Пугачевой предсказали не радостное будущее

Астролог высказалась о не радостной судьбе 73-летней певицы Аллы Пугачевой. Артистка весну и лето провела за границей вместе с семьей, а в конце августа вернулась в Россию. Однако на родину певица прилетела только с детьми Гарри и Лизой, оставив супруга за рубежом. Поклонники переживают, как примадонне живется одной в ее замке и не планирует ли она вновь покинуть страну. О планах артистки рассказала звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. Ясновидящая уверена, что Алла Борисовна отдалилась от мужа и больше они не близки, но разводиться Пугачева не хочет. Однако в настоящее время певица оказалась на некоем перепутье – уезжать из России или оставаться тут. Артистка уже пожила в Израиле и Прибалтике и ей там не понравилось, уверена Ахметжанова, но для воссоединения семьи примадонна, очевидно, вновь отважится на путешествие, хоть и понимает, что ее ждет безрадостная судьба. «На данном этапе ее тянет в Россию. В другой стране она начала грустить, раздражаться. Пугачева хотела видеть вокруг себя наших людей, наши традиции… Через какое-то время артистка снова уедет из России. Но пробудет вне РФ не больше года», — предсказала звезда «Битвы экстрасенсов».Однако новый побег Пугачевой из страны вряд ли вызовет стол же сильный резонанс, как ее первая попытка эмиграции. Ясновидящая отметила, что популярность певицы на фоне событий, происходящих в России, стремительно подает, поэтому ее жизнь и громкие заявления уже никого не интересуют. «Казалось, все мы уже прощались с Примадонной, но пришлось снова с ней столкнуться. Сейчас, когда идут сложные события, вообще никому нет дела до Пугачевой с ее признаниями... По сути ее начали забывать. Нет ничего сверхъестественного в том, что она уехала за границу. Примадонна думала, надеялась, мол, там будет пользоваться популярностью, будет нужна кому-то. Но в целом наши звезды не добьются там славы», — цитирует собеседницу StarHit.