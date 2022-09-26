Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации
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Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации

Аскольд Запашный рассказал о своей мобилизации
Дрессировщик Аскольд Запашный не боится пойти на фронт. Юрия Лоза сказал, что не будет участвовать в мобилизации, поскольку имеет слишком преклонный возраст – 68 лет. Также певец уточнил, что изучал технику, которой уже нет в армии России, а потому вряд ли сможет быть полезен ей. А вот дрессировщику Аскольду Запашному всего 44 года, и он вполне может оказаться на рубежах родины, чтобы участвовать в процессе сохранения ее целостности. Он не стал отказываться от такой возможности.
«Если мне придет повестка, я пойду», - однозначно сказал Запашный, считая мобилизацию делом чести, цитирует absatz.media. Аскольд Запашный поддерживает ее и полагает, что этот шаг важен для будущего соотечественников.
# Шоу-бизнес Запашный Аскольд
По материалам: z-aya

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