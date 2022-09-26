Аскольд Запашный жутко состарился из-за операции дочери

Дрессировщик Аскольд Запашный только сейчас почувствовал себя отцом. Артист цирка редко делится подробностями своей жизни. Как и Эдгард, он старается скрывать семью от посторонних глаз. Однако стало известно, что его старшая дочь недавно перенесла операцию на сердце. Своими эмоциями знаменитый дрессировщик поделился в эфире телепрограммы «Однажды…» на НТВ. Запашный говорит, что сильно переживал за здоровье дочери Евы. Он рассказал, как потерял сон и судорожно перечитывал в Интернете одну статью за другой. «Моей дочери не так давно делали операцию на сердце. Старшей. Вот в этот момент, наверно, я понял, что я отец-отец и постарел лет на 20 в голове», — делится он переживаниями.Ожидание рокового дня далось ему тяжелее всего. Мужчине казалось, что сутки тянулись целую вечность. Отец очень волновался, вдруг во время операции что-то пойдет не так и дочь уже никогда не встанет с больничной койки. В те минуты, по словам Аскольда, он был готов обменять свою жизнь, лишь бы с девочкой все было хорошо. «Если бы меня спросили: «Аскольд, готов ли ты отдать свою жизнь?» — и дали пистолет… Я бы не задумываясь сделал это», — говорит 44-летний дрессировщик. Запашный считает, что рождение Евы принесло гармонию в семью. До появления девочки, признается он, мама недолюбливала невестку. Женщина не могла понять, как можно связать свою жизнь не с циркачкой, да еще и иностранкой (супруга дрессировщика Элен родилась в Израиле). Все изменилось, когда в семье случилось прибавление. «Как только Евку на руки взяла, после этого случилась любовь», — вспомнил артист.