Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится спецоперация на Украине

Ректор академии астрологии Михаил Левин рассказал, как долго будет проходить мобилизация в России. Он также дал прогноз на ближайшие годы и предсказал глобальные изменения в конфликте с Украиной.

Астролог уверен, до середины декабря Россию ждет проверка на прочность. По его мнению, это самое сложное время, не обойдется и без подковерных игр. Левин предположил кадровые перестановки среди управленцев. Однако из всех бед страна выйдет с гордо поднятой головой. Улучшений стоит ждать уже в начале следующего года.

«Сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжелый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадется к середине декабря. Это самое тяжелое время для нашей страны. Оно приведет к большим изменениям», — говорит астролог.

Михаил Левин не забыл рассмотреть влияние звезд на мобилизацию. По его словам, стоило подобрать подходящий с астрологической точки зрения момент для призыва. «Время выбрано, как всегда в последний год, крайне неудачно. Луна убывающая. Меркурий ретроградный. Час Сатурна», — комментирует он свои прогнозы.

Астролог пророчит, что в скором времени призыв изменит свой характер, но не закончится. В новой форме мобилизация продлится, но она будет более организованной, мягкой, продуманной. «Удивительное дело. Луна на момент объявления мобилизации находится точно на асценденте карты РФ. Это говорит о том, что начинается новый цикл, принципиально иная ситуация, и что быстро это не закончится», — уверен Левин.

Ректор академии астрологии предсказал и возможную дату окончания конфликта с Украиной. По его словам, спецоперация в горячей форме продлится до конца следующего года. «А, может быть, закончатся активные действия. Какие-то итоги будут подведены не раньше 2024», — заключил он.