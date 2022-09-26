Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится спецоперация на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится спецоперация на Украине

Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится спецоперация на Украине

Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится спецоперация на Украине

Ректор академии астрологии Михаил Левин рассказал, как долго будет проходить мобилизация в России. Он также дал прогноз на ближайшие годы и предсказал глобальные изменения в конфликте с Украиной.


Астролог уверен, до середины декабря Россию ждет проверка на прочность. По его мнению, это самое сложное время, не обойдется и без подковерных игр. Левин предположил кадровые перестановки среди управленцев. Однако из всех бед страна выйдет с гордо поднятой головой. Улучшений стоит ждать уже в начале следующего года.

«Сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжелый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадется к середине декабря. Это самое тяжелое время для нашей страны. Оно приведет к большим изменениям», — говорит астролог.

Михаил Левин не забыл рассмотреть влияние звезд на мобилизацию. По его словам, стоило подобрать подходящий с астрологической точки зрения момент для призыва. «Время выбрано, как всегда в последний год, крайне неудачно. Луна убывающая. Меркурий ретроградный. Час Сатурна», — комментирует он свои прогнозы.

Астролог пророчит, что в скором времени призыв изменит свой характер, но не закончится. В новой форме мобилизация продлится, но она будет более организованной, мягкой, продуманной. «Удивительное дело. Луна на момент объявления мобилизации находится точно на асценденте карты РФ. Это говорит о том, что начинается новый цикл, принципиально иная ситуация, и что быстро это не закончится», — уверен Левин.

Ректор академии астрологии предсказал и возможную дату окончания конфликта с Украиной. По его словам, спецоперация в горячей форме продлится до конца следующего года. «А, может быть, закончатся активные действия. Какие-то итоги будут подведены не раньше 2024», — заключил он.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

Последние новости

Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится спецоперация на Украине
Астролог назвал тяжелые месяцы для России и озвучил, когда завершится
Лучшие шутки и мемы из Сети - 26.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 26.09.2022 (15 фото)
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и
Авторы Sword and Fairy Inn 2 анонсировали версии игры для приставок Xbox
Авторы Sword and Fairy Inn 2 анонсировали версии игры для приставок
Явка на референдумах в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по итогам четырех дней превысила 60%
Явка на референдумах в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по
Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном
Юлия Высоцкая поделилась редким фото с повзрослевшим сыном
Среди погибших при стрельбе в ижевской школе оказались три учителя
Среди погибших при стрельбе в ижевской школе оказались три учителя
Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид вышли на подиум: как прошел показ Burberry
Ирина Шейк и Канье Уэст обнялись за кулисами, Наоми Кэмпбелл и Белла
Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце сентября
Праздник Вера, Надежда и Любовь в 2022 году отпразднуют в конце
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Топ на сегодня

«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
«Водитель потерял сознание, либо заснул»: эксперт о причинах ДТП, в
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Несколько народных примет, которые срабатывают чаще всего
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получилось (17 фото)
Школьникам разрешили делать прикольные фото для пропусков, и вот что
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Филиппа Киркорова раскритиковали за огромный гардероб
Филиппа Киркорова раскритиковали за огромный гардероб

Еще по теме

Специалист по астрологии рассказал, когда закончится спецоперация
Предсказание известного астролога предупреждает Путина об угрозе в России в 2018 году, что ждет Донбасс
Предсказание астролога Светланы Драган – стало известно, когда помирятся Россия и Украина
Прогноз астролога Павла Глобы о Путине и России на 2018 год - что ждать в Новом году