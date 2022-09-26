Авторы Sword and Fairy Inn 2 анонсировали версии игры для приставок Xbox
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Авторы Sword and Fairy Inn 2 анонсировали версии игры для приставок Xbox

Авторы Sword and Fairy Inn 2 анонсировали версии игры для приставок Xbox


Игра Sword and Fairy Inn 2 вышла в июле этого года на PC в Steam, и сегодня разработчики сообщили о планах расширить список платформ, где будет доступен проект. Согласно планам издательства eastasiasoft, игра Sword and Fairy Inn 2 выйдет до конца 2022 года на Nintendo Switch, а в начале 2023 года ее релиз состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5.

Sword and Fairy Inn 2 — это спин-офф Sword and Fairy, в которой игроков ждут знакомые герои. Сама игра представляет собой симулятор жизни и менеджмента деревни. Игрокам предстоит развивать свою гостиницу, ресторан, сады и многое другое.

У игры Sword and Fairy Inn 2 больше 1600 отзывов в Steam, они «смешанные».


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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