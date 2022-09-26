«Бабушкин» рецепт: секретный ингредиент для хрустящей квашеной капусты

Квашеная капуста — любимое дополнение к основным блюдам в осенне-зимний период, когда наш организм так нуждается в витаминах и микроэлементах. Эту закуску делали и наши предки, но немного по-другому и в деревянных бочках. В современном мире не всем доступен такой способ, потому хозяйки ищут самые лучшие альтернативные рецепты. Сегодня разберемся, какой секретный ингредиент делает квашеную капусту особенно хрустящей.

Подготовка продуктов





Во многих деревнях до сих пор заготавливают вкуснейшую капусту в бочках и хранят ее в погребе. Это самый адекватный способ хранения закуски. Она получается хрустящая, ароматная и нравится всей семье. Однако мы рассмотрим вариант «бабушкиного» рецепта для городских жителей. Засаливать такую капусту можно и в банках, без ущерба для вкусовых качеств и пользы.

Чтобы конечный продукт вас порадовал, не поленитесь выбрать хороший вилок капусты, желательно из поздних сортов. Наиболее хороши тугие сплюснутые вилки. Шинковать их можно как самым обыкновенным ножом, так и шинковкой (что, несомненно, более удобно). Морковь натрите на крупной терке из расчета на 1 килограмм капусты — два или три плода. На такой же объем основного продукта нужно добавить 20 грамм соли.

Секретный ингредиент для хрустящей квашеной капусты

Для процесса приготовления вам понадобится вместительная кастрюля. Обдайте ее кипятком и только после этого выложите капусту и морковь слоями. А секретным ингредиентом является тмин — именно он придаст закуске непревзойденный аромат и сделает ее более хрустящей. Сколько нужно специи? Это зависит только от вашего вкуса.





После того, как все овощи будут утрамбованы, не забудьте накрыть их марлей, предварительно смоченной в воде. Кваситься капуста будет 4 или 5 дней, в зависимости от комнатной температуры. Каждый день меняйте марлю и протыкайте ее палочкой или вилкой, но не перемешивайте. В толщу овощей зайдет воздух и они быстрее проквасятся.

По истечению срока переложите капусту в банки и храните в прохладном месте. Чем дольше она будет стоять, тем интереснее будет ее вкус. А для искушенных любителей закуски предлагаем попробовать вариант с дольками яблока и клюквой.