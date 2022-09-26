Бари Алибасов предложил Лидии Федосеевой-Шукшиной отправиться в дом престарелых

Сын продюсера Бари Алибасова решил сделать жуткий подарок. Актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина год назад развелась с продюсером Бари Алибасовым, но он не забыл поздравить ее с днем рождения. На 84-летие, которое звезда отмечает 25 сентября, ее экс-муж с сыном Бари Алибасовым – младшим решили подарить ей путевку в дом престарелых. Именно так можно расценить предложение, которое Алибасов-младший озвучил в день именин экс-мачехи.«Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш. Поэтому я готов сделать ей такой заочный подарок — предоставить VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова», — рассказал сайту ФАН Алибасов. Так что Федосеева-Шукшина, если примет подарок, отправится подальше от Москвы, на побережье Балтийского моря. По рассказам Алибасова, это заведение тянет на настоящий курорт, а не социальное учреждение.