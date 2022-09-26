Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов

Вадим Карасев

Бойцы КШБ "Таврида" пообещали перевоспитать резервистов, которые приехали на военные сборы в нетрезвом виде, сообщает telegram-канал Андрей Vышинский.

"Мы – действующая армия – внимательно следим за тем, что появляется в сети. Мы недовольны. Недовольны и жители освобожденных территорий, которые опасаются приезда таких "бойцов". Если вас призвала Родина – это не значит, что Родина вам обязана. Мы все должны защищать свой дом, свои идеалы, свою страну. Мы перевоспитаем особо буйных и научим снимать патриотические ролики", - заявил один из бойцов.



