ЦБ накажет банки за недостоверную информацию о договорах с гражданами

Установлен порядок применения Банком России мер за предоставление физическим лицам неполной или недостоверной информации о заключенных с ними договорах. Такое указание Банка России от 31.03.2022 вступает в силу 26 сентября.

Санкции могут быть применены к кредитным и некредитным финансовым организациям. Основание — неоднократные нарушения в течение календарного года.

Наказать также смогут за заключение с физлицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, договоров об оказании финансовых услуг, которые предназначались только для квалифицированных инвесторов.

Отмечается, что решение об ограничении заключения таких договоров принимает Комитет банковского надзора Банка России в срок не более 90 рабочих дней со дня выявления нарушения.

Меры оформляются предписанием Банка России, которое направляется организации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.