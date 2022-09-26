ЧП: Неизвестный убил несколько человек в ижевской школе
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ЧП: Неизвестный убил несколько человек в ижевской школе

ЧП: Неизвестный убил несколько человек в ижевской школе
Неизвестный мужчина напал на школу №88 в Ижевске. Стрельба в ижевской школе началась во время урока. В класс ворвался мужчина в черной одежде и открыл огонь из пистолета. Пострадали более 10 детей, охранники учреждения погибли. Услышав выстрелы, преподаватели закрыли классы и приказали ученикам сидеть неподвижно. Директор школы смогла спрятаться с одним из раненых подростков в своем кабинете. Тем временем первоклассники выпрыгивали из окон. В Сети появилось видео, на котором дети без верхней одежды бегут в разные стороны... Число пострадавших увеличилось до 20. Погибли два охранника, два учителя, 11 школьников — восемь из которых первоклашки. По данным СМИ, мужчина, устроивший нападение, покончил с собой. Сообщается, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Подробности страшного ЧП уточняются. На месте работают все спецслужбы, а также скорая помощь. «Человек проник в школу, убил охранника. Есть жертвы среди детей. Сейчас закончилась эвакуация, сам мужчина застрелился, но информацию будем сверять с коллегами из ФСБ», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Перепуганные школьники выкладывали в соцсети ужасающие кадры с места трагедии. «Спасите нас... Там кровь... В учительницу Марину Николаевну выстрелили, на ней кровь... Мы проверяли домашнее задание, и тут начались взрывы. Я уже всем позвонил», — рассказал один из мальчиков. Дети, которые 25 дней назад пошли в первый класс, писали родителям и просили вызвать полицию. Малыши в панике пытались связаться со взрослыми, но некоторые так и не дождались ответа... Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследование будет вести центральный аппарат Следственного комитета. ️В Удмуртии объявлен траур с 26 по 29 сентября.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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