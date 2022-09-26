Что можно и что нельзя делать вечером, чтобы не притянуть беду и неудачи согласно приметам

Практически все люди знают о тех или иных приметах. Многие из них расскажут, что можно и что нельзя делать в вечернее время суток, чтобы не привлечь в свою жизнь беду.

Что приметы запрещают делать вечером, чтобы не притянуть беду

Наводить порядок в доме

Все знают, что в вечернее время суток нежелательно наводить порядок в своем доме, поскольку это может привлечь неприятности. В частности, нельзя делать следующее:

подметать — согласно приметам, таким образом люди могут лишиться финансового благополучия;

пылесосить — Фортуна может отвернуться;

мыть полы — в семью могут прийти ссоры, скандалы и финансовый крах.





Если делать уборку не в то время, то можно привлечь в свой дом нечистую силу. Если же она проникнет, то от этого ничего хорошего не стоит ждать.

С рациональной точки зрения, уборка вечером — тоже не самая лучшая идея, ведь после работы организм ослабленный и уставший. Уборка в таком состоянии не принесет пользы, а только будет раздражать. Лучше отложить ее до выходных.

Несмотря на запрет начинать уборку в доме, мыть посуду вечером не запрещается. При этом, согласно приметам, оставлять в раковине грязную кухонную утварь на ночь нельзя, иначе это может разозлить домового.

Стирать

Затевать вечером стирку тоже не рекомендуется, потому что это может притянуть в жизнь женщины много проблем. Приметы на этот счет говорят о том, что она смывает красоту и лишает себя привлекательности. Белье, которое будет сохнуть всю ночь, привлечет к себе много неприятностей и невзгод.





Не рекомендуется также начинать свой день со стирки. Делать это можно сразу после обеда либо же ставить ночной режим — за это время белье постирается. К утру оно как раз будет готово и его можно развесить, чтобы оно высыхало.

Выбрасывать мусор

С мусором связано очень много примет и предрассудков. Если выбрасывать его на ночь, то можно:

притянуть в жизнь человека безденежье;

лишиться семейного счастья и благополучия;

если оставлять у порога мусор, то попадется плохой спутник жизни;

нельзя сбрасывать крошки со стола в сторону гостей -это приведет к скандалу.





Лучше всего выбрасывать мусор из дома по утрам.

Давать деньги в долг

Давать деньги по вечерам не рекомендуется, иначе вместе с ними можно отдать финансовый успех. Если уж так пришлось, что их нужно взять вечером, то купюры необходимо положить на комод или стол, но не брать из рук. Таким образом удастся избежать неприятных последствий.

Нехорошей считается примета пересчитывать деньги в вечернее время суток. Лучше сделать это утром.





Брать деньги в долг тоже нежелательно, потому что потом можно столкнуться с нехваткой денежных средств. Приметы указывают на то, что они должны «отдыхать», а вечер является самым подходящим временем для этого.

Отдавать хлеб и соль

После того, как зашло солнце, из дома нельзя отдавать ни соль, ни хлеб — это может привести к неудачам и бедности. Кроме того, очень часто на эти продукты наводят порчу.

Набирать воду и купаться

В старину не принято было ночью набирать воду, а также купаться в водоемах. После появления сумерек просыпаются русалки и водяной, которые могут утащить за собой в пучину. Исключением может быть только церковный праздник Крещение.





Не рекомендуется после полуночи париться в бане, поскольку, согласно приметам, в это время там парятся черти.