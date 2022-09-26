День 26 сентября в истории

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 5 декабря 2013 года.

Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей ООН. Она была предметом еще первой резолюции Генеральной Ассамблеи организации в 1946 году, а, начиная с 1959 года, наряду с всеобщим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Однако в настоящее время в арсеналах стран мира насчитывается около 14,5 тысяч единиц ядерного оружия.

Всемирный день контрацепции.

Инициаторами его проведения стали десять международных организаций так или иначе связанных с проблемами планирования семьи: Европейское общество контрацепции и репродуктивного здоровья, Азиатско-Тихоокеанский совет по контрацепции, Немецкий фонд мирового населения и ряд других.

Он проводиться ежегодно, начиная с 2007 года, под девизом: «Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility» («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).

Европейский день языков.

День был установлен в 2001 году для поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков в мире и их изучения. Отмечается по инициативе Совета Европы и Европейского союза при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО.

53 года назад (1969) был образован Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

Идея его создания возникла в начале 1950-х годов у учёных, занимавшихся изучением природы уникального района Прибайкалья. 26 сентября 1969 года было принято постановление Совета министров РСФСР о создании на территории Бурятии Байкальского государственного заповедника.

Общая площадь заповедной территории составляет 167,9 тысяч га, протяженность границ — 200 километров. Байкальский государственный заповедник и его охранная зона включены в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

54 года назад (1968) в газете «Правда» вышла статья «Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран», в которой впервые была обнародована так называемая доктрина Брежнева.

Она заключалась в том, что каждая коммунистическая партия несет ответственность не только перед своим народом, но и перед всеми странами социализма и всем мировым коммунистическим движением. Таким образом, она дала идеологическое обоснование вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

Свое название доктрина получила после того, как генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев озвучил ее основные положения на V съезде Польской объединенной рабочей партии в ноябре 1968 года.

66 лет назад (1956) вышел первый номер ежемесячного юмористического журнала для детей «Веселые картинки»

Инициатором его создания был художник-карикатурист журнала «Крокодил» Иван Семёнов. Он стал первым главным редактором издания.

Среди авторов журнала одни из лучших детских писателей, Корней Чуковский, Агния Барто, Сергей Михалков, Эдуард Успенский и др.

За 66 лет выпуск журнала ни разу не прерывался. И сейчас дети на его страницах найдут множество интересных стихов и рассказов, в также игры, ребусы и загадки.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция.

Она проводилась войсками Степного (2-го Украинского), Юго-Западного (3-го Украинского), и Южного (4-го Украинского) фронтов и была завершена 20 декабря 1943 года.

В Нижнеднепровской стратегической наступательной операции советские войска освободили Левобережную Украину, блокировали с суши немецкую группировку в Крыму и захватили стратегический плацдарм на правом берегу Днепра.

Обе стороны понесли большие потери. Были разгромлены более 20 немецких дивизий групп армий «Юг» и «А». Погибли свыше 173 тысяч советских солдат.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны завершена Киевская стратегическая оборонительная опе­рация.

Операция, которая началась 7 июля 1941 года, стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Войска Юго-Западного, Центрального и Южного фронтов и простые жители Киева в течение двух месяцев сдерживали обладающего более чем двукратным численным превосходством противника.

Несмотря на тяжелейшее поражение советских войск под Киевом, героическая оборона города сыграла огромную роль в ходе всей войны — она отвлекла крупные силы немецкой группы армий «Центр» на юг. Планы Гитлера на молниеносную войну против СССР были нарушены.

Потери советских войск в ходе Киевской стратегической оборонительной операции составили свыше 700 тысяч человек, из них 627,8 тысячи — безвозвратно. Войска вермахта потеряли более 100 тысяч солдат и офицеров.

85 лет назад (1937) были образованы Тульская и Рязанская области.

26 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР из состава Московской области РСФСР были выделены Тульская и Рязанская области.

Тульская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит с Орловской, Калужской, Московской, Рязанской и Липецкой областями. Входит в состав Центрального федерального округа. Население региона составляет 1,4 млн человек.

Рязанская область расположена в центре Европейской части России. Граничит с Республикой Мордовия, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Московской, Владимирской и Нижегородской областями. Входит с состав Центрального федерального округа. Население региона составляет 1,1 млн человек.

153 года назад (1869) был открыт музей Севастопольской обороны (ныне Военно-исторический музей Черноморского флота).

Он был создан по инициативе непосредственных участников 349-дневной обороны Севастополя в ходе Крымской войны 1853-1856 гг. и при покровительстве императора Александра II.

Первоначально экспозиция музея размещалась в доме генерала Эдуарда Тотлебена. Здесь были выставлены 20 больших карт и схем, по которым можно было проследить всю севастопольскую кампанию - от высадки десанта в Евпатории до отхода русских войск на Северную сторону в августе 1855 года. Также были представлены литографированные портреты участников обороны, модели кораблей, личные вещи руководителей обороны, предметы вооружения и обмундирования.

Через 26 лет по решению Военно-морского ведомства для музея по проекту Александра Кочетова было построено специальное здание.

В настоящее время в музеи, который с 1940 года носит название Военно-исторический музей Черноморского флота, представлена практически вся история Севастополя и Черноморского флота. В его фондах храниться свыше 30 тысяч экспонатов.

207 лет назад (1815) в Париже был подписан «Акт Священного союза».

Свои подписи под документом поставили император России Александр I, австрийский император Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III. Монархи обязались «во всяком случае и во всяком месте… подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь».

Позднее к Священному союзу присоединился король Франции Людовик XVIII, а также монархи большинства стран Европы. Отказались подписать документ принц-регент Великобритании, турецкий султан и Папа римский.

В конце 20-х — начале 30-х гг. XIX века Священный союз распался из-за противоречий, которые накопились к тому времени между его участниками.

36 лет назад (1986) в Вене на специальной сес­сии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии были приняты Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Документы, которые направлены на правовое регулирование вопросов предотвращения или смягчения последствий ядерной аварии, а также организацию международного сотрудничества по ликвидации последствий инцидента, были разработаны после аварии на Чернобыльской АЭС.

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии вступила в силу 27 октября 1986 года. Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации — 26 февраля 1987 года.

62 года назад (1960) Фидель Кастро произнес самую длинную за всю историю ООН речь.

Премьер-министр Республики Куба выступил на юбилейной, XV, сессии Генеральной Ассамблеи ООН с пламенной антиамериканской речью. В ней он объяснял смысл кубинской революции, а также суть реформ, которые проводило его правительство. Кубинский лидер также предостерегал американцев от нападок в адрес становившегося на ноги острова Свободы.

Выступление Фиделя Кастро длилось 269 минут, и вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самое продолжительное за все время существования Организации Объединенных Наций.