Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу

Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу

Свадьба, пожалуй, — самое дорогостоящее торжество, которое можно придумать. Но это можно понять: в конце концов, создается новая ячейка общества, два любящих сердца соединяются брачными узами. Расходы на торжество заоблачные, и чтобы как-то помочь молодой семье, гости часто решают подарить ей деньги. Но конверты с купюрами безнадежно устарели. Если хочется оригинальности, возьмите на заметку 10 способов сделать это так, как молодые точно не ожидают.

Как оригинально подарить молодоженам деньги

Букет из купюр

Представьте, как сложно молодоженам управиться с десятками букетов живых цветов, подаренных гостями. Выбрасывать их жалко, а чтобы поставить все в воду, никаких ваз не хватит. Если вы хотите, чтобы ваш подарок выглядел на первый взгляд традиционно, просто сверните купюры в виде бутонов и оформите их, словно букет. Стоит чуть присмотреться, и человек заметит, что вместо розочек ему преподносят настоящие деньги. Просто и элегантно.


Книга новых мест с сертификатами

Этот дорогой и изысканный подарок подойдет не всем. Но если вы располагаете деньгами и желанием, чтобы действительно порадовать молодую пару, то этот вариант точно никого не оставит равнодушным. Книга должна состоять из интересных локаций, которые можно посетить супругам, чтобы хорошо провести время вместе. Будет интереснее, если на каждой странице вы разместите краткое описание места и фотографии, чтобы паре не пришлось мониторить интернет-пространство самим. А сертификаты на посещение помогут им не волноваться за семейный бюджет. Вариантом локаций могут быть отели и рестораны, развлекательные комплексы, салоны красоты — все, что угодно. Будьте уверены, что такой подарок запомнится им на всю жизнь.

Капсула времени

Свадьба — это лишь первая остановка, хоть и самая яркая, на дороге жизни влюбленных. Как только праздник пройдет, пара начнет погружаться в обычную жизнь, решать кучу вопросов, а также планировать рождение малыша. Естественно, все это стоит денег. Если хотите показать, что вы действительно заботитесь о молодой семье и ее дальнейшей жизни, подумайте над этим вариантом.

Капсула времени — это декоративная бутылка, из которой вылито все содержимое, а вместо него внутрь помещены деньги. Кроме купюр, чтобы это не выглядело «сухо», можно положить милые безделушки, памятные фото и т.д. На бутылке обязательно укажите дату, когда вы хотите, чтобы молодые ее откупорили.


Псевдо-курьер

Для любителей сюрпризов подойдет вариант с нанятым актером. Пусть он сыграет курьера, доставщика еды. Расчет на то, что гости и молодые будут ошарашены его появлением: кто мог заказать пиццу во время свадебного банкета? Но вместо нее курьер подойдет к молодоженам и вручит им денежный подарок от конкретного гостя (назвав ваше имя). Конечно, подобная «встряска» разнообразит застолье (и собьет с толку тамаду, что тоже очень весело).

Креативная съемка

Сейчас очень популярна видеосъемка с дронов. Снимают не только пейзажи с высоты птичьего полета, но и памятные торжества. Молодожены не откажутся, если вы предложите им сделать небольшой фильм об их празднике с помощью дрона. Но суть подарка будет заключаться не столько в нем, сколько в заранее привязанных к гаджету деньгах. Когда дрон подлетит к паре, она заметит основной сюрприз, а их эмоции будут засняты на камеру.


Чайное сокровище

Такой сюрприз подойдет тем людям, которые далеки от экстрима и очень ценят семейный уют. Возможно, чайный набор — не самый фееричный подарок, и поначалу жених и невеста не поймут, что вы их обхитрили. Но со временем, когда будет открыта коробка, они увидят, что подарок был не простой, а с «сокровищем» внутри. Положите купюру в каждый пакетик или коробку с разновидностями чая, и не забудьте предупредить молодоженов, чтобы они не передаривали презент. Придумайте, почему для вас это так важно.

Двойной сюрприз 

Обычно место отдыха, куда желают отправиться молодые после свадьбы, выбирают они сами. И это абсолютно правильно. Но вы можете подарить им шуточное мини-путешествие, к примеру, в SPA-отель. Это романтичный и приятный презент для молодой влюбленной пары. Однако не забудьте оплатить такое «путешествие», приложив к «путевке» конверт с необходимой суммой.

Матрешка

Это подарок-шутка, однако вовсе не с шуточной «начинкой» внутри. Сверните купюры, которые готовы подарить, в плотный рулончик и положите в маленькую коробочку, затем поместите ее в более крупную и так далее по принципу матрешки. Последняя коробка может быть любого размера и красиво украшена. Только представьте, как потешно будет, когда молодые начнут распаковывать подарок.


Денежный веник

Веник — один из символов домашнего очага. Весело и необычно смотрится этот предмет для уборки с завязанным атласным бантом. Не забудьте привязать к нему купюры разного номинала.

Пиньята с деньгами

Дети уже давно полюбили эту мексиканскую игрушку. Молодожены — это те же дети, но в семейной жизни, ведь они только вступают на этот путь. Вместо традиционных сладостей, которыми заполняют пиньяту, положите туда деньги — купюры и монеты для разнообразия. Разбивание пиньяты с завязанными глазами может быть отличным веселым свадебным конкурсом.

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

Последние новости

«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
«Какое горе...»: звезды скорбят по погибшим от рук ижевского стрелка
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на форуме "Связь поколений"
"Волонтеры Победы" обучили молодежь работе с ветеранами на
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Россия отказалась выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее беременность
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
Певица Нюша вывезла своего мужа из страны
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы на исцеление
У Анастасии Заворотнюк, благодаря новому лекарству, повысились шансы
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Муж Тамары Глобы предсказал, когда все закончится
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры выступило с новым предложением по отсрочке IT-специалистов
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году
Пошаговая ролевая игра Sea Horizon выйдет на Xbox в 2023 году

Топ на сегодня

Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием нетрезвых резервистов
Бойцы батальона "Таврида" займутся перевоспитанием
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Тимати продал долю в Black Star Burger. Рэпер получит 70 миллионов
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась реакции жениха
Невеста проигнорировала просьбу свекрови и неприятно удивилась
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия
В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного

Еще по теме

Красивые букеты с доставкой в Казани
Новый год 2018: 5 сногсшибательных идей для подарка парню на Новый год
Что подарить девушке на 14 февраля недорого и оригинально – список идей подарков любимой на День святого Валентина
Цветы на все случаи жизни