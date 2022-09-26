Десять оригинальных способов подарить деньги на свадьбу

Свадьба, пожалуй, — самое дорогостоящее торжество, которое можно придумать. Но это можно понять: в конце концов, создается новая ячейка общества, два любящих сердца соединяются брачными узами. Расходы на торжество заоблачные, и чтобы как-то помочь молодой семье, гости часто решают подарить ей деньги. Но конверты с купюрами безнадежно устарели. Если хочется оригинальности, возьмите на заметку 10 способов сделать это так, как молодые точно не ожидают.

Как оригинально подарить молодоженам деньги

Букет из купюр

Представьте, как сложно молодоженам управиться с десятками букетов живых цветов, подаренных гостями. Выбрасывать их жалко, а чтобы поставить все в воду, никаких ваз не хватит. Если вы хотите, чтобы ваш подарок выглядел на первый взгляд традиционно, просто сверните купюры в виде бутонов и оформите их, словно букет. Стоит чуть присмотреться, и человек заметит, что вместо розочек ему преподносят настоящие деньги. Просто и элегантно.





Книга новых мест с сертификатами

Этот дорогой и изысканный подарок подойдет не всем. Но если вы располагаете деньгами и желанием, чтобы действительно порадовать молодую пару, то этот вариант точно никого не оставит равнодушным. Книга должна состоять из интересных локаций, которые можно посетить супругам, чтобы хорошо провести время вместе. Будет интереснее, если на каждой странице вы разместите краткое описание места и фотографии, чтобы паре не пришлось мониторить интернет-пространство самим. А сертификаты на посещение помогут им не волноваться за семейный бюджет. Вариантом локаций могут быть отели и рестораны, развлекательные комплексы, салоны красоты — все, что угодно. Будьте уверены, что такой подарок запомнится им на всю жизнь.

Капсула времени

Свадьба — это лишь первая остановка, хоть и самая яркая, на дороге жизни влюбленных. Как только праздник пройдет, пара начнет погружаться в обычную жизнь, решать кучу вопросов, а также планировать рождение малыша. Естественно, все это стоит денег. Если хотите показать, что вы действительно заботитесь о молодой семье и ее дальнейшей жизни, подумайте над этим вариантом.

Капсула времени — это декоративная бутылка, из которой вылито все содержимое, а вместо него внутрь помещены деньги. Кроме купюр, чтобы это не выглядело «сухо», можно положить милые безделушки, памятные фото и т.д. На бутылке обязательно укажите дату, когда вы хотите, чтобы молодые ее откупорили.





Псевдо-курьер

Для любителей сюрпризов подойдет вариант с нанятым актером. Пусть он сыграет курьера, доставщика еды. Расчет на то, что гости и молодые будут ошарашены его появлением: кто мог заказать пиццу во время свадебного банкета? Но вместо нее курьер подойдет к молодоженам и вручит им денежный подарок от конкретного гостя (назвав ваше имя). Конечно, подобная «встряска» разнообразит застолье (и собьет с толку тамаду, что тоже очень весело).

Креативная съемка

Сейчас очень популярна видеосъемка с дронов. Снимают не только пейзажи с высоты птичьего полета, но и памятные торжества. Молодожены не откажутся, если вы предложите им сделать небольшой фильм об их празднике с помощью дрона. Но суть подарка будет заключаться не столько в нем, сколько в заранее привязанных к гаджету деньгах. Когда дрон подлетит к паре, она заметит основной сюрприз, а их эмоции будут засняты на камеру.





Чайное сокровище

Такой сюрприз подойдет тем людям, которые далеки от экстрима и очень ценят семейный уют. Возможно, чайный набор — не самый фееричный подарок, и поначалу жених и невеста не поймут, что вы их обхитрили. Но со временем, когда будет открыта коробка, они увидят, что подарок был не простой, а с «сокровищем» внутри. Положите купюру в каждый пакетик или коробку с разновидностями чая, и не забудьте предупредить молодоженов, чтобы они не передаривали презент. Придумайте, почему для вас это так важно.

Двойной сюрприз

Обычно место отдыха, куда желают отправиться молодые после свадьбы, выбирают они сами. И это абсолютно правильно. Но вы можете подарить им шуточное мини-путешествие, к примеру, в SPA-отель. Это романтичный и приятный презент для молодой влюбленной пары. Однако не забудьте оплатить такое «путешествие», приложив к «путевке» конверт с необходимой суммой.

Матрешка

Это подарок-шутка, однако вовсе не с шуточной «начинкой» внутри. Сверните купюры, которые готовы подарить, в плотный рулончик и положите в маленькую коробочку, затем поместите ее в более крупную и так далее по принципу матрешки. Последняя коробка может быть любого размера и красиво украшена. Только представьте, как потешно будет, когда молодые начнут распаковывать подарок.





Денежный веник

Веник — один из символов домашнего очага. Весело и необычно смотрится этот предмет для уборки с завязанным атласным бантом. Не забудьте привязать к нему купюры разного номинала.

Пиньята с деньгами

Дети уже давно полюбили эту мексиканскую игрушку. Молодожены — это те же дети, но в семейной жизни, ведь они только вступают на этот путь. Вместо традиционных сладостей, которыми заполняют пиньяту, положите туда деньги — купюры и монеты для разнообразия. Разбивание пиньяты с завязанными глазами может быть отличным веселым свадебным конкурсом.