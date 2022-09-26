«Душанбе Сити Банк» прекратил обслуживание карт «Мир» в Таджикистане
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«Душанбе Сити Банк» прекратил обслуживание карт «Мир» в Таджикистане

«Душанбе Сити Банк» прекратил обслуживание карт «Мир» в Таджикистане

Таджикистанский «Душанбе Сити Банк», занимающий второе место в республике по числу держателей карт, приостановил работу с российской платежной системой «Мир». В банке объяснили свое решение техническими неполадками в работе системы, передает «Прайм».

Ранее турецкий телеканал Halk TV сообщил о приостановке работы с российской платежной системой «Мир» крупнейшего в Турции банка Is Bankasi. Причиной такого решения, по данным канала, могло стать заявление о возможных санкциях минфина США против зарубежных финансовых институтов, которые поддерживают работу с российской банковской системой.

В финансовом учреждении отметили, что «с минувшей субботы «Душанбе Сити Банк» отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой «Мир», на данный момент карты данной платежной системы не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах». 

Между тем с 23 сентября обслуживание карт с отечественной платежной системой было остановлено в Узбекистане. До этого такие пластики перестали принимать в некоторых банках Казахстана и Вьетнама.

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По материалам: pnp.ru

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